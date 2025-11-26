CANAL RCN
Colombia

Golpe al Clan del Golfo: cayó alias Dago, coordinador del reclutamiento de jóvenes en Bolívar

Alias Dago habría coordinado cerca del 90 % del reclutamiento de jóvenes en Bolívar durante 2024 y 2025.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
02:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un contundente operativo contra el crimen organizado, las autoridades capturaron a once presuntos integrantes del Clan del Golfo en los municipios de Magangué y Achí, en el departamento de Bolívar.

Nueva polémica por designación de Sadid Rojas, alias Samir, como negociador de paz
RELACIONADO

Nueva polémica por designación de Sadid Rojas, alias Samir, como negociador de paz

Capturan a varios integrantes del Clan del Golfo

Las capturas se efectuaron por orden judicial y están relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción y contribuciones arbitrarias.

Entre los detenidos figura alias Dago, un hombre considerado clave dentro de la estructura ilegal. De acuerdo con las autoridades, habría coordinado cerca del 90 % del reclutamiento de jóvenes en Bolívar durante 2024 y 2025, convirtiéndose en una pieza estratégica para el fortalecimiento del Clan del Golfo en esta zona del país.

También fue capturado alias Guacamayo o ‘Yonany’, señalado como cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte, con influencia delictiva en el sur del departamento.

La operación permitió igualmente la detención de alias Mecánico y ‘Manila’, presuntos sicarios de la organización y vinculados a homicidios y cobros extorsivos en sectores urbanos y rurales del municipio de Achí.

Las autoridades señalaron que estos individuos ejecutaban órdenes directas de la estructura y tenían responsabilidad en intimidaciones y acciones violentas destinadas a mantener el control criminal en la región.

Cayó alias Dago, ¿Quién es?

En el desarrollo de los procedimientos, los uniformados decomisaron elementos clave para las investigaciones como 1 pistola calibre 9 mm, 3 proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 22 mm, 1 motocicleta, 9 celulares, 1 radio de comunicación, 2 cartillas de ideología criminal, 1 cartilla de doctrina criminal, 1 tabla de comunicación, 1 cuaderno con información de nóminas, cobros extorsivos y viáticos.

Video | Así cayó en Palmira 'El Gordo Mau', exjugador panameño buscado en España por narcotráfico
RELACIONADO

Video | Así cayó en Palmira 'El Gordo Mau', exjugador panameño buscado en España por narcotráfico

Las autoridades informaron que estos documentos serán fundamentales para identificar las rutas de financiamiento y los roles internos de la estructura.
El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el impacto de la operación:

“Estas capturas representan un golpe estructural al Clan del Golfo y a su accionar criminal en el sur de Bolívar. Continuaremos trabajando de manera articulada para proteger a nuestras comunidades y cerrarles el paso a quienes insisten en delinquir”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Colombiano que habría intercambiado drogas por armas con gobierno del Medio Oriente será extraditado

Transmilenio

TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota

Abuso a menores

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

Otras Noticias

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

La entidad visitará más de 14.000 establecimientos y hará seguimiento en tiempo real a la expedición de facturas electrónicas.

Millonarios

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

Neyser Villarreal arribó este miércoles a Belo Horizonte para sellar su traspaso a Cruzeiro. Estas fueron sus palabras.

Europa

Parlamento Europeo dio el primer paso para regular el uso de redes sociales en los menores

Artistas

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad