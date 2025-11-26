Golpe al Clan del Golfo: cayó alias Dago, coordinador del reclutamiento de jóvenes en Bolívar

En un contundente operativo contra el crimen organizado, las autoridades capturaron a once presuntos integrantes del Clan del Golfo en los municipios de Magangué y Achí, en el departamento de Bolívar.

Capturan a varios integrantes del Clan del Golfo

Las capturas se efectuaron por orden judicial y están relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción y contribuciones arbitrarias.

Entre los detenidos figura alias Dago, un hombre considerado clave dentro de la estructura ilegal. De acuerdo con las autoridades, habría coordinado cerca del 90 % del reclutamiento de jóvenes en Bolívar durante 2024 y 2025, convirtiéndose en una pieza estratégica para el fortalecimiento del Clan del Golfo en esta zona del país.

También fue capturado alias Guacamayo o ‘Yonany’, señalado como cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte, con influencia delictiva en el sur del departamento.

La operación permitió igualmente la detención de alias Mecánico y ‘Manila’, presuntos sicarios de la organización y vinculados a homicidios y cobros extorsivos en sectores urbanos y rurales del municipio de Achí.

Las autoridades señalaron que estos individuos ejecutaban órdenes directas de la estructura y tenían responsabilidad en intimidaciones y acciones violentas destinadas a mantener el control criminal en la región.

Cayó alias Dago, ¿Quién es?

En el desarrollo de los procedimientos, los uniformados decomisaron elementos clave para las investigaciones como 1 pistola calibre 9 mm, 3 proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 22 mm, 1 motocicleta, 9 celulares, 1 radio de comunicación, 2 cartillas de ideología criminal, 1 cartilla de doctrina criminal, 1 tabla de comunicación, 1 cuaderno con información de nóminas, cobros extorsivos y viáticos.

Las autoridades informaron que estos documentos serán fundamentales para identificar las rutas de financiamiento y los roles internos de la estructura.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el impacto de la operación:

“Estas capturas representan un golpe estructural al Clan del Golfo y a su accionar criminal en el sur de Bolívar. Continuaremos trabajando de manera articulada para proteger a nuestras comunidades y cerrarles el paso a quienes insisten en delinquir”.