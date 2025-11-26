Nueva polémica por designación de Sadid Rojas, alias Samir, como negociador de paz

El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia tras designar como negociador de paz a un guerrillero activamente buscado por las autoridades.

La resolución presidencial reconoce a Sadid Darío Rojas Ruiz, alias Samir, como interlocutor del proceso de paz, apenas cuatro días después de que la Policía de Antioquia lo incluyera en el cartel de los más buscados.

Alias Samir pertenece al Frente 36 de las disidencias de las Farc, comandado por alias Calarcá, estructura a la que la inteligencia del Ejército atribuye el derribamiento de un helicóptero el pasado 21 de agosto, ataque en el que murieron 13 policías.

La Policía Nacional había publicado el cartel de los 20 guerrilleros más buscados de esta estructura hace nueve días, solicitando la colaboración ciudadana para su captura.

Las autoridades identifican ‘Samir’ como uno de los cabecillas más activos de la región antioqueña, con influencia en al menos 12 municipios. Estos territorios han sido escenarios de disputa armada por el control de la minería ilegal y el narcotráfico.

La resolución presidencial otorga a este guerrillero funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a que mantiene órdenes de captura activas y enfrenta señalamientos por delitos graves como homicidios, trata de personas y porte ilegal de armas.

La defensora del Pueblo se pronunció sobre esta designación gubernamental, solicitando al mandatario reconsiderar este tipo de decisiones.

Defensoría del Pueblo pide al presidente reevaluar designaciones de negociadores de paz

“Aquí la invitación al Gobierno Nacional y al presidente de la República es que evalúe que estas suspensiones de órdenes de captura no estén siendo usadas para favorecer la expansión de los grupos y las agresiones en contra de la población o este tipo como el de los 13 policías en Antioquia. Entonces eso, por una parte, el presidente que realmente evalúe, hay un límite y ese límite es que, si bien tiene esa facultad, el límite es que sea para la construcción de paz y no para permitir eso”, indicó Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo.