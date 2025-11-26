CANAL RCN
Colombia

Video | Así cayó en Palmira 'El Gordo Mau', exjugador panameño buscado en España por narcotráfico

'El Gordo Mau', quien en su país llegó a ser jugador profesional de baloncesto, es señalado de liderar una organización criminal dedicada a la exportación de cocaína hacia Europa.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
12:12 p. m.
La Policía Nacional confirmó la retención en Palmira, Valle del Cauca, del ciudadano panameño Mauro Rubén Fernández Mainieri, conocido como ‘El Gordo Mau’, quien era requerido por autoridades españolas por delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Cayó en Valle del Cauca, 'El Gordo Mau', ¿Quién es?

El operativo fue realizado por unidades de la Policía en coordinación con Interpol en Madrid y Panamá, tras una notificación roja que alertaba sobre la presencia del exdeportista en territorio colombiano.

Fernández Mainieri, quien en su país llegó a ser jugador profesional de baloncesto, es señalado de liderar una organización criminal dedicada a la exportación de cocaína hacia Europa.

De acuerdo con la información divulgada, la estructura delictiva utilizaba contenedores ubicados en naves industriales para ocultar y transportar grandes cargamentos de droga.

Desde allí coordinaban el envío de estupefacientes que posteriormente eran distribuidos en territorio europeo.

Las autoridades españolas habían solicitado su detención debido a su papel como cabecilla de esta red transnacional, la cual ha sido investigada durante varios meses en cooperación con organismos internacionales.

Tras su retención, Fernández Mainieri quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes para adelantar el proceso de extradición o entrega según los requerimientos de la justicia española.

Quien reveló los detalles de esta operación, que permitió la captura de ‘El Gordo Mau’ fue el director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano.

RELACIONADO

Identifican a dos mujeres que realizaban procedimientos estéticos ilegales en Medellín

Capturan en Palmira a ciudadano panameño buscado por narcotráfico

En un trino, el director de la institución indicó que “en Palmira (Valle), la @PoliciaColombia, en coordinación con @INTERPOL_HQ en Madrid y Panamá, realizó la retención por notificación roja del ciudadano panameño y exjugador profesional de baloncesto Mauro Rubén Fernández Mainieri, alias “El Gordo Mau”, requerido por autoridades de España por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

Además, acompañó la información con un video que deja ver el momento de la captura del ciudadano panameño.

