"Es garantía de transparencia", Petro sale en defensa de Gustavo Bolívar tras nombramiento

El pasado viernes 1 de marzo, el presidente Gustavo Petro nombró al senador Gustavo Bolívar como el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social.

Durante la búsqueda del Gobierno para ocupar este importante cargo, sonó también el nombre del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero este se habría negado a la propuesta.

Petro respaldó a Bolívar

El nombramiento del senador generó mucha polémica, esa que el primer mandatario de la república salió a callar este sábado dos de marzo con un trino donde manifestó su total respaldo a Bolívar. Petro aseguró que es garantía de transparencia y que ocupará el cargo en el Gobierno del cambio.

“Pierre García no fue criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó. Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio”, aseguró el mandatario.

Pierre García no fué criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó.



Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio. https://t.co/5P9BMnEZ6x — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2024

Gustavo Bolívar respondió

Por su parte, este domingo, el mismo Gustavo Bolívar, quien fue el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones regionales, habló sobre su nombramiento .

"Me ha cargado una enorme responsabilidad. La principal, y es por lo que estoy yo en la política: la transparencia. No voy a permitir que se roben un pesito, ni un centavo de Prosperidad Social. Lo segundo, yo no necesito dinero para robarme el erario público, jamás he necesitado del Estado”, dijo sobre este nuevo cargo.

“Me voy a rodear de los mejores amigos profesionales que conozco, conozco gente muy técnica que sabe muchísimo. Yo simplemente seré un líder, una persona que fije las políticas sociales ahí dentro de la organización”, agregó.