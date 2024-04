¡A volar! 5 herramientas para aprovechar al máximo Google Flights

Viajar es una actividad que disfruta casi todo el mundo, sin embargo, algunos evitan hacerlo de manera frecuente porque no quieren gastar mucho. Lo que no saben, es que existe una herramienta de Google que puede facilitar viajar gastando poco, y lo mejor de todo, es que puede hacerlo por todo el mundo.

Google Flights es nueva propuesta que pretende facilitar la compra de tiquetes para aquellos amantes de la aventura. En ella, existen varios trucos que pueden ayudar a descubrir cuáles son los tiquetes más baratos a los diferentes destinos del mundo.

Google Flights es una nueva alternativa para viajar a un bajo precio

A través de Instagram, se revelaron diferentes trucos que ofrece la plataforma de Google Flights en donde el usuario puede encontrar tiquetes económicos para viajar a cualquier destino.

Desde verificar los precios más bajos en fechas específicas hasta comprobar cuál es el momento del año más económico para viajar, estos son solo algunos de los trucos que podrían beneficiar a quien quiera viajar pagando poco.

Además, a través de un mapa interactivo podrá verificar los precios que tienen los tiquetes a cualquier parte del mundo, de esta forma podrá planificar mucho mejor sus vacaciones pagando menos de lo que esperaba.

Herramientas de Google Flights que facilitan viajar por el mundo

Otro de los trucos que ofrece la plataforma es la tabla de precios en donde se puede verificar el rango de dinero que cuesta un tiquete en diferentes épocas del año.

Con esta herramienta se puede identificar cuál es el momento más económico para viajar en incluso, se puede programar una alerta para que Google Flights avise cuando salga una opción más barata y hacer la compra en el momento preciso.

Ya no hay excusas para no viajar, comprar un tiquete de avión no es tan caro como se creía con el uso de Google Flights. Implementando estos consejos será sencillo conseguir un tiquete barato y viajar por todo el mundo.