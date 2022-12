El 'Hallaca Fest' llega a Cúcuta y las madres cabeza de hogar son las protagonistas

Una hallaca es un pastel de harina de maíz relleno con un guiso de carne o pescado, que puede estar acompañado con otros ingredientes que se envuelven en hojas de plátano y se cocinan en agua. Este tradicional platillo venezolano de navidad está de moda por esta temporada y por ello, seguir incentivando su venta en la zona de frontera ha sido el objetivo de la administración municipal de Cúcuta y Cenabastos, con su tercera edición del ‘Hallaca Fest’.

Dioni Henao, fabricante de hallacas, habló sobre el tema. “Muy bueno el proyecto y nos parece bien que nos tengan en cuenta a las madres cabeza de hogar porque ahorita la situación ha estado muy difícil después de la pandemia”.

Pilar Hurtado, es otra mujer que ha sacado a su familia adelante con este producto y espera poder participar con más frecuencia de estas iniciativas.

“Haciendo hallacas llevamos unos 10 años, desde que nos casamos empezamos este emprendimiento, ahí vamos poco a poco y esta feria me parece una buena oportunidad para nosotros porque así nos damos a conocer más”, afirmó.

El ingrediente principal que utilizan las madres cabeza de hogar en este plato, sin duda, es la dedicación.

“De ellas dependen muchas familias, sus hijos y otras personas. Esto es una cadena. Para hacer un tamalito de estos hay mucha gente que interviene”, dijo José García, cliente.

Por su parte, Wolgfan Ochoa, gerente Cenabastos, señaló que lo más importante es incentivar a estas personas que tienen estos emprendimientos para dinamizar la economía.

Y si de compartir se trata en esta Navidad, no deje para última hora la compra de este plato que no puede faltar en la mesa durante Noche Buena. Si aún no se ha deleitado con las hallacas, puede apoyar a estos emprendedores en Cúcuta, específicamente en la Central de Abastos. Desde 7.000 pesos se puede conseguir el plato para sumarse a la iniciativa en la que participan más de 15 familias de la región.