En el pueblo del Nobel de Literatura, maestro da clases a niños debajo de un árbol de uvas

Los hermanos Bryan y Sebastián Santoya se demoran dos horas caminando cada día hasta la escuela La Ye de Macaraquilla, en Aracataca (Magdalena).

A esa tierra, donde nació Gabriel García Márquez y comenzó a forjar su imaginación, llega todos los días el profesor Juan Guillermo Marín, quien vive en Santa Marta. Por sus mejillas llueven lágrimas de amor hacia unos pequeños que deben tomar clases debajo de un árbol de uvas.

Y es que dicha institución educativa se encuentra totalmente abandonada por parte del Estado y el gobierno departamental. Es más, hace más de un mes que no les llega comida a los niños, quienes, aún así, se siguen esforzando para continuar aprendiendo bajo las hojas del palo de uva.

“No tenemos nada. Ni un tablero ni una tiza. Tengo una libreta donde hacer las clases diarias de los estudiantes”, le contó Marín a Noticias RCN.

Lea también: El profe Manuel siembra en su casa para ayudar a sus alumnos

Este medio fue testigo de que en esa escuela no hay servicios públicos. Los baños no funcionan, el salón de clases asusta y, si no fuera por el árbol de uvas, el profesor y los estudiantes no podrían resguardarse del sol. Pero cuando llueve se meten debajo de un pequeño techo.

Sebastián Santoya dice: “En la quebrada tomamos agua. De aquí siempre está lejitos”.

Es un colegio en ruinas, en el que los niños resguardan sus esperanzas de que en algún momento eso cambiará. Confían en que tendrán un parque decente para tomar el recreo, alimentación y un salón adecuado. Por ahora, ellos siguen esmerándose para aprender y tomar conocimiento cada día. Son conscientes de que el camino educativo es el del progreso y la prosperidad.