Descubren a un hombre abusando de un gato en Santander: la senadora Esmeralda Hernández expuso el caso

Un presunto caso de abuso sexual contra un gato fue denunciado públicamente por la senadora animalista y ambientalista Esmeralda Hernández, quien pidió a las autoridades investigar los hechos que, según la información que recibió, habrían ocurrido en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

A través de su cuenta de X, la congresista manifestó su rechazo frente a lo sucedido y aseguró que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la publicación, el caso se habría registrado en el barrio La Ciénaga y la persona mencionada en la denuncia ciudadana sería conocida como Lucho Murillo.

Senadora Esmeralda Hernández denunció caso de abuso contra un gato en Santander

En un video publicado en sus redes sociales, la senadora afirmó que conoció el caso a partir de una denuncia ciudadana que le llegó a través de una persona identificada como Gongorita.

Aseguró que las imágenes difundidas mostrarían una agresión sexual contra el felino y calificó lo ocurrido como un hecho grave que requiere la intervención de las autoridades.

La congresista también indicó que acudió a la Fiscalía para poner los hechos en conocimiento de la entidad y pidió al mandatario local estudiar la posibilidad de ofrecer una recompensa que contribuya a ubicar al señalado.

¿Qué dijo sobre la nueva ley contra la zoofilia en Colombia?

Durante su pronunciamiento, recordó que impulsó en el Congreso una iniciativa para incorporar al Código Penal el delito de acceso carnal a animales. Según señaló, desde la entrada en vigor de la norma se han conocido nuevos casos denunciados.

La Ley 2627 de 2026, sancionada en agosto, incorporó este delito a la legislación colombiana. La norma contempla penas de prisión de 48 a 55 meses, además de multas, inhabilidades relacionadas con actividades que involucren animales y restricciones para adquirirlos, tenerlos, cuidarlos o albergarlos.

Las sanciones pueden aumentar cuando se presentan circunstancias agravantes previstas en la ley.