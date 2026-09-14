Rescataron al burrito víctima de tratos crueles en Ciénaga, Magdalena: ya no podía ni mover una carroza

Un burrito que era utilizado para transportar una carroza en Ciénaga, Magdalena, fue rescatado luego de que se conocieran imágenes que evidenciaban las difíciles condiciones en las que se encontraba.

La denuncia fue difundida por la Plataforma por los Animales ALTO, que publicó un video en el que se observa al animal visiblemente deteriorado, con heridas en diferentes partes de su cuerpo y con serias dificultades para movilizarse.

El caso generó indignación, especialmente porque, pese a su estado de salud, el burrito continuaba siendo utilizado para tirar de una carroza.

¿Cómo estaba el burrito que era maltratado en Ciénaga?

En las imágenes se observa al pequeño animal intentando avanzar mientras arrastra la carroza. Sin embargo, sus condiciones físicas eran evidentes. El burrito presentaba múltiples heridas y se veía debilitado, hasta el punto de tener dificultades para dar cada paso.

La situación fue advertida por una ciudadana, quien habría enfrentado a las personas que estaban agrediendo al animal y cuestionó las condiciones en las que era utilizado.

La Plataforma por los Animales ALTO compartió el registro en redes sociales y cuestionó la actuación de las autoridades frente al caso.

Según la organización, por razones de seguridad la mujer tuvo que retirarse del lugar y dejar al animal solo.

¿Cómo se dio el rescate del burrito maltratado en Ciénaga?

Después de que las imágenes fueran difundidas y el caso se hiciera público, integrantes de la Policía de Carabineros intervinieron para rescatar al burrito.

El animal fue retirado del lugar y posteriormente quedó bajo protección de la Fundación Milagros, donde comenzó a recibir atención especializada.

Ahora, veterinarios trabajan en su recuperación para determinar el alcance de las lesiones y atender las condiciones de salud que presentaba al momento del rescate.