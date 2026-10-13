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Video | Conductor de tractocamión atacó con un machete a un perro y a sus dueños en la vía entre Cali y Yumbo

La mascota recibió atención veterinaria y la familia pide que el responsable responda ante las autoridades.

Valentina Bernal

octubre 13 de 2026
05:59 p. m.
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Un caso de presunta agresión contra una pareja y su perro ha generado rechazo en el Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron en la vía que comunica a Cali con Yumbo, donde, según el relato de la víctima, el conductor de un tractocamión habría intentado cerrarles el paso y posteriormente los habría atacado con un machete.

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Durante el incidente, el animal también recibió un golpe. La familia espera que las autoridades investiguen lo sucedido y que el conductor sea judicializado.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con el testimonio del dueño del perro, la pareja se desplazaba hacia una finca ubicada en zona rural de Yotoco cuando el conductor del vehículo de carga habría intentado adelantarlos en varias oportunidades, poniendo en riesgo su seguridad.

La situación escaló cuando ambos vehículos llegaron a un semáforo en Yumbo. Según la denuncia, el conductor del tractocamión descendió con un machete y atacó al hombre, quien tuvo que esquivar los golpes.

El dueño del perro relató lo ocurrido:

El señor empieza a presionarme con la tractomula, allá al punto de casi tirármela encima. Entonces, al llegar al semáforo de ahí de Yumbo, el conductor llega y se baja con un machete a proporcionarme machetazos, a lo cual a mí me toca empezar a esquivar los machetazos.

En medio del altercado, el perro también fue golpeado. La mascota recibió atención veterinaria y, según la información entregada por la familia, se encuentra fuera de peligro.

Dueño del tractocamión pidió evitar represalias

Mientras esperan que avance el proceso contra el conductor señalado, el propietario del tractocamión se comunicó con la víctima y manifestó su disposición de ayudar con la atención del animal.

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El afectado explicó que el dueño del vehículo ha estado pendiente de la situación y pidió que no se tomen represalias contra él ni contra el automotor, pues, según indicó, quien habría protagonizado la agresión fue el trabajador que conducía la tractomula.

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