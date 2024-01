Desgarradora historia del hombre que perdió a su esposa y su bebé en la tragedia de Chocó

Son dolorosas las historias de las personas que perdieron a sus familiares en un abrir y cerrar de ojos en la tragedia de Chocó. Fueron unos ocho segundos los que tardó en caer la montaña que dejó sepultadas a decenas de personas. Niños, mujeres, hombres y adultos mayores son las víctimas de una tragedia que se ha hecho recurrente en la zona desde hace décadas.

Uno de los testimonios más estremecedores es el de un hombre que perdió a cinco miembros de su familia. Se trata de José Luis Mosquera, un hombre que jamás imaginó que el regresar de unos días de Navidad en familia lo llevarían a sentir una perdida múltiple, un vacío incalculable.

Esta familia regresaba a Medellín después de compartir Navidad, Año Nuevo y puente de Reyes con su familia en Quibdó. Ahora solo quedan las fotografías de estas fechas que pasaron juntos, sin si siquiera sospechar que sería la última vez.

En una foto del pasado 24 de diciembre se ve a su esposa Heilen Andrade, su sobrina, Hedssi Bejarano, su cuñada Ana Victoria Andrade, quien carga a Geilen Daniel Mosquera de 18 meses, el hijo de José Luis y Heilen. Todos murieron en la tragedia, al igual que su cuñado.

“Estuve en Navidad con ellos y fue algo muy bonito. A mí me tocó por cuestiones de trabajo venirme primero que ellos”, dijo Mosquera.

Habían madrugado buscando llegar a Medellín a mediodía, pero a las 8:00 de la mañana la naturaleza hizo que su paso se interrumpiera y los llevara a la vivienda que desapareció.

Ella me llamó y me dijo que entre todos los que estaban en la cabaña, que habían hecho comida, que no había, pero que habían encontrado unos huevos, arroz y les habían dado a los niños.