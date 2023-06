Niños del Guaviare: ¿Podrían estar en riesgo de maltrato y abuso? ICBF responde

Mientras los cuatro niños indígenas se recuperan en el Hospital Militar en Bogotá, bajo la potestad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las últimas horas han surgido algunas versiones que despertaron preocupaciones por el presunto abuso y maltrato del que serían víctimas los menores, al parecer por parte de sus propios familiares.

Al respecto, Noticias RCN habló con la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien está siguiendo muy de cerca este caso para conocer la información que tienen las autoridades sobre estas denuncias.

¿Hay una denuncia formal sobre el presunto maltrato y abuso a los niños?

Nosotros recibimos la denuncia de la familia por presunto maltrato y hace parte del proceso de restablecimiento de derechos. Esto tiene su ruta de constatación, verificación y sobre todo tiene la voz de las niñas que vendrá más adelante.

¿Desde el instituto Bienestar Familiar a qué conclusiones han llegado por ese presunto maltrato intrafamiliar?

Todavía no se ha llegado a conclusiones. Esto tiene un ritmo y tiempo que por ley tenemos para poder hacer toda la indagación pertinente. Este proceso tiene muchos actores porque las familias son extensas y están compuestas por diferentes miembros, aquí hay muchos más hijos y otros actores dentro de esa familia que tenemos que entrevistar. Esto tiene un procedimiento y un equipo completo de acompañamiento entre antropólogos, psicosocial, psicólogo, la Defensoría, entre otros.

Nosotros seguimos en el proceso acompañados incluso de entes de control para que todos podamos tomar la mejor decisión, pero va a tomar tiempo. El proceso podría tener medidas transitorias y luego medidas permanentes.

¿Existen denuncias por abuso sexual a algunas menores?

No podría contar eso en este momento, en realidad todo va a ser siempre presunto hasta que no podamos avanzar, por ejemplo, en la recolección de los relatos de la familia que son temas no se han concretado.

Además, hay parte de este proceso de restablecimiento de derechos que va a estar en reserva hasta que podamos tomar la mejor decisión y por eso hay cosas que todavía no se pueden exponer.

Todo esto dentro del marco de la protección de estos niños, porque seguramente cuando estén más grandes van a reconstruir el proceso y queremos que estos factores puedan permitirles tener una construcción de su historia de manera positiva. Entonces, se debe mantener la reserva sobre gran parte de la información que nos está llegando y que nos llega de todos lados para poder organizarla y darle tiempo a la Defensoría para poder tener los análisis y levantar los informes que van desde nutricionales hasta psicológicos.

Por otro lado, es importante tener las entrevistas con todos los actores y poder tener todas las piezas para poder llegar el momento en que podamos conversar con las niñas con los protocolos que esto requiere. Por lo tanto, hay muchas cosas que dentro de la reserva del proceso no voy a poder contarles.