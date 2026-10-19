Incautan 7,6 toneladas de cocaína ocultas entre panela pulverizada en Cartagena

Un cargamento de 7,6 toneladas de cocaína fue incautado en el puerto de Cartagena durante un operativo adelantado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, se trata del decomiso más grande registrado en esta terminal portuaria durante los últimos 10 años.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Esmeralda, mediante la cual las autoridades detectaron un cargamento de droga que habría sido camuflado con panela pulverizada para intentar evadir los controles de seguridad.

La modalidad utilizada buscaba dificultar la identificación del estupefaciente durante las inspecciones de la mercancía. Sin embargo, las labores de los uniformados permitieron descubrir la sustancia ilícita y evitar que llegara a su destino.

Millonarias pérdidas para las estructuras criminales

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, el hallazgo representa una afectación superior a los 42.000 millones de pesos para las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Asimismo, el operativo impidió que más de 19 millones de dosis de cocaína llegaran al mercado ilegal, según las cifras entregadas por el presidente.

A través de un pronunciamiento, De la Espriella destacó el trabajo de los integrantes de la Policía Nacional y aseguró que las autoridades continuarán enfrentando las estrategias utilizadas por las redes criminales para transportar sustancias ilícitas.

El mandatario también reiteró que las acciones contra el narcotráfico estarán dirigidas a debilitar tanto las estructuras de estas organizaciones como sus fuentes de financiación.

Continúan los controles contra el narcotráfico

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Las autoridades mantienen las labores de inspección y vigilancia para detectar cargamentos ilegales que pretendan utilizar las rutas comerciales como mecanismo para transportar drogas hacia otros mercados.

“Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades. ¡Los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas!”.