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Presidente De la Espriella dirigió operación Iron contra la delincuencia y el tráfico de drogas en Cali

Más de ochenta personas fueron detenidas en el centro, oriente y zona de ladera de Cali.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
02:03 p. m.
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En la madrugada del jueves 24 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó la operación Iron, contra la delincuencia y el tráfico de drogas en el centro de la ciudad.

Junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recorrió barrios como El Calvario, Sucre y Belalcázar, en un gigantesco despliegue del que hicieron parte la fuerza pública y la Fiscalía.

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En cerca de un centenar de allanamientos, fueron detenidas más de 80 personas, varias de ellas contaban con órdenes de captura, y se incautaron armas de fuego, estupefacientes, celulares, dinero en efectivo, entre otros.

La solicitud para el desarrollo de la megatoma fue realizada hace dos años, pero, según el alcalde Eder, no se había podido coordinar con el Gobierno Nacional.

Luego de la megatoma se estuvo trabajando en intervención social y de infraestructura:

El presidente dio inicio al que llamó “el operativo más importante” en el centro, oriente y zona de ladera de Cali, sobre las 3:00 de la mañana. Al finalizar la jornada, además, se estuvo trabajando en intervención social y de infraestructura de los sectores afectados.

“Estas estructuras”, según el mandatario, “contaban con una estructura criminal, que oscila entre los cuatro y seis años, en los cuales afectaron directamente a nueve instituciones educativas y ocho parques”.

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De la megatoma participaron más de 1.200 integrantes de la Fuerza Pública. En palabras del alcalde de Cali: “Los caleños llevaban esperando más de 50 años para que ese núcleo de criminalidad se erradicara de una vez por todas”.

Y es que, según el brigadier general Germán Oviedo, comandante regional 4 de la Policía, “se realizaron 101 diligencias de registro y allanamiento, que permitieron la captura de 80 actores criminales que generan inseguridad en seis comunas y 15 barrios”.

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