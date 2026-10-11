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Colombia

Gobierno ordena investigar denuncias contra Verónica Alcocer por presunto uso de aviones oficiales para mover droga y dinero

La decisión presidencial se produce luego de las revelaciones hechas por Eva Ferrer en una entrevista concedida a la revista Semana.

Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
11:03 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación tras las denuncias sobre el presunto transporte de drogas y dinero en aeronaves estatales durante el gobierno anterior, hechos que salpican a la ex primera dama Verónica Alcocer y que fueron revelados por quien fuera una de sus asesoras, Eva Ferrer.

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Según informó la Presidencia, el mandatario instruyó al comandante de la Fuerza Aérea para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. “He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, manifestó el jefe de Estado.

Investigación en la Fuerza Aérea y posibles sanciones

De la Espriella indicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana adelantarán las investigaciones correspondientes sobre personal actual y anterior vinculado al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), unidad señalada en las denuncias.

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El presidente advirtió que, de comprobarse la participación de integrantes de la institución en los hechos investigados, serán retirados de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes. “Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, afirmó.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y a las autoridades de Estados Unidos que evalúen la información conocida y adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

Las denuncias que involucran a Verónica Alcocer

La decisión presidencial se produce luego de las revelaciones hechas por Eva Ferrer en una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila para la revista Semana. La exasesora aseguró que existirían presuntas pruebas fotográficas y testimonios sobre un supuesto uso de aeronaves oficiales para trasladar droga y dinero entre Colombia y Venezuela.

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De acuerdo con Ferrer, algunas de esas evidencias mostrarían a la ex primera dama descendiendo de aeronaves con equipaje que, según la denunciante, contendría sustancias ilícitas y dinero. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, aseguró en la entrevista.

Hasta el momento, las acusaciones conocidas públicamente corresponden a denuncias y declaraciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones anunciadas.

Entretanto, el Gobierno aseguró que colaborará con los organismos encargados para esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas irregulares relacionadas con el uso de aeronaves oficiales.

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