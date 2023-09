“Muy maniqueo”: Ingrid Betancourt sobre señalamientos de Petro a Duque

Desde este sábado 16 de septiembre, el expresidente Iván Duque y su sucesor, Gustavo Petro han venido teniendo un polémico enfrentamiento en sus redes sociales.

A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, ambos han dejado en firme cuáles son sus opiniones frente a un listado que reveló Estados Unidos sobre los países que apoyan el terrorismo y en el cual está incluido Cuba.

Inicialmente, el exmandatario colombiano dijo que la dictadura en Cuba apoyaba a los terroristas.

“La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos”, se lee en el trino de Duque.

Adicionalmente, se refirió al atentado que se registró en el 2019 contra la Escuela General Santander y señaló que fue desde este país donde se planeó y ejecutó el acto terrorista.

Tiempo después de publicar esto, el presidente Petro cuestionó las declaraciones de Duque y se refirió al respecto citando uno de sus trinos.

Para Petro, “los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”.

Lo que dijo Ingrid Betancourt

No contento con esta reacción, Duque volvió a trinar y le dijo a Petro que él nunca ha tenido que “empuñar un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”.

Pero esto no es todo, a este rifirrafe se sumó la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también a través de su cuenta oficial de X, tachó a Petro como un “maniqueo”.

“Muy maniqueo presentar a Castro como salvador y a Duque como verdugo. Han muerto incontables menores cubanos cruelmente en la dictadura cubana y nuestros niños murieron reclutados a la fuerza por la guerrilla, obligándolos a combatir en su guerra. Nada excusa ni lo uno ni lo otro”, señaló la exsenadora.