"Ellos no nos tomaron en cuenta": campesinos de La Mojana tras rompimiento en Caregato

En La Mojana se vive una emergencia después de que el caudal del río Cauca abriera un boquete en la barrera de contención ubicado en el sector de Caregato en el municipio de San Jacinto, Bolívar.

El muro de contención, hecho con costales llenos de arena, cedió ante la fuerza del río el lunes 6 de mayo en horas de la mañana. Esta obra era parte de los avances que se hacían en el lugar para tapar el boquete que se había abierto en 2021 y que ocasionó una emergencia similar en La Mojana.

En San Jacinto del Cauca hay por lo menos 250.000 personas en alto riesgo porque la fuerza de la corriente sigue en aumento y poco a poco comienzan a reportarse comunidades inundadas. Se prevé que el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba, sea uno de los más afectados.

Por su parte, Lucy García, gobernadora de Sucre, afirmó que esta situación se reporta todos los años “son más de 40.000 personas las que se afectan, con una situación distinta esta vez y es que todas las poblaciones, la comunidad y sobre todos los campesinos, tuvieron la esperanza, que con esta gran obra que se inició y con esta inversión millonaria pudiesen detener esa inundación”, dijo a Noticias RCN.

Los reclamos de los campesinos de La Mojana tras rompimiento del jarillón

Aunque el alcalde de San Jacinto del Cauca señaló que las obras tenían un avance de poco más del 40 por ciento, los campesinos aseguran que la forma en que se ejecutaban no eran suficientemente seguras y ellos lo habían advertido.

“La arena no es la que aguanta el agua, la arena nunca ha aguantado el agua. La arena se la lleva el agua como si fuera una espuma”, dice Rubén Darío González, uno de los damnificados por la inundación.

Los campesinos afectados han perdido cultivos de arroz, fincas, animales de cría y ganado.

“Ellos no nos tomaron en cuenta. Ellos nunca tomaron en cuenta al campesino que tiene años viviendo aquí, que sabe cómo es este río, ellos no son de aquí, ellos no saben cómo esto se maneja”, reclama María Finol, una de las campesinas afectadas.

Estas afirmaciones son similares a las entregadas por la gobernadora de Sucre quien aseguró que desde el 23 de abril empezaron a pedir ayuda a la UNGRD y a la Presidencia “porque los trabajos ya empezaron a disminuir y las comunidades empezaron a advertirnos que ya en el jarillón construido había unas filtraciones y necesitábamos avanzar a un paso mucho más rápido”.

García asegura que si bien la UNGRD y Carlos Carillo, director de la entidad, habían atendido todos sus llamados el trabajo había sido insuficiente y el tiempo había jugado en su contra.

Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre la situación en La Mojana

A través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la emergencia sucedida en La Mojana, la región del país que abarca 11 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

“Desde el inicio del gobierno se advirtió a autoridades locales y a la población campesina que "caregato" no era un problema que se arreglara tapando un boquete con un jugoso contrato, sino que había que liberar el agua y restablecer sus flujos naturales cortados por terratenientes”, afirmó el presidente. Sin embargo, afirma Petro, estas instrucciones fueron ignoradas por la UNGRD.

“Solicito a la fiscalía investigar el contrato de "caregato" por 130.000 millones como todos los contratos en los últimos 8 años”, afirmó el mandatario.