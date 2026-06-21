Iván Cepeda ejerció su derecho al voto en Bogotá

Pasadas las 11:30 a.m. de este domingo 21 de junio, el candidato Iván Cepeda llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá; para ejercer su derecho al voto.

Cepeda acudió al sitio acompañado de un fuerte despliegue de seguridad y con su bancada. En primera vuelta, obtuvo 9.688.361 votos, por lo que recibió el 40.90 % y se quedó con el segundo puesto.

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