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Iván Cepeda ejerció su derecho al voto en Bogotá

El candidato llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, para ejercer su derecho al voto.

Foto: Colprensa

Noticias RCN

junio 21 de 2026
11:59 a. m.
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Pasadas las 11:30 a.m. de este domingo 21 de junio, el candidato Iván Cepeda llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá; para ejercer su derecho al voto.

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Cepeda acudió al sitio acompañado de un fuerte despliegue de seguridad y con su bancada. En primera vuelta, obtuvo 9.688.361 votos, por lo que recibió el 40.90 % y se quedó con el segundo puesto.

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