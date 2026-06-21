Iván Cepeda ejerció su derecho al voto en Bogotá
El candidato llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, para ejercer su derecho al voto.
Noticias RCN
junio 21 de 2026
11:59 a. m.
11:59 a. m.
Pasadas las 11:30 a.m. de este domingo 21 de junio, el candidato Iván Cepeda llegó al colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, occidente de Bogotá; para ejercer su derecho al voto.
Cepeda acudió al sitio acompañado de un fuerte despliegue de seguridad y con su bancada. En primera vuelta, obtuvo 9.688.361 votos, por lo que recibió el 40.90 % y se quedó con el segundo puesto.
Noticia en desarrollo ...