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🔴EN VIVO🔴 Segunda vuelta: elecciones presidenciales Colombia 2026

Siga aquí la transmisión de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 21 de junio.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
07:32 a. m.
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El día cero llegó. Hoy, domingo 21 de junio, millones de colombianos van a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de segunda vuelta 2026.

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El próximo inquilino de la Casa de Nariño será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Ambos candidatos se miden en las urnas para saber quién será el presidente número 43 de la República de Colombia.

¿Quién será el próximo presidente de la República?

El balance del pasado domingo 31 de mayo, cuando se desarrolló la primera vuelta, fue positivo. Con respecto a la seguridad, no se presentaron hechos mayores que alteraran el orden público.

En cuanto a la jornada, más de 40 millones de colombianos participaron en el ejercicio democrático.

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada

domingo, 21 de junio de 2026

11:30 a. m.

El candidato Iván Cepeda vota

10:40 a. m.

Así transcurre la jornada para los colombianos en el exterior

10:30 a. m.

Sobrevuelo en Corferias

10:00 a. m.

Instalación del Puesto de Mando Unificado en La Giralda

09:26 a. m.

El senador de EE. UU., Bernie Moreno, acompaña la jornada

09:00 a. m.

Procurador Gregorio Eljach lanzó dura advertencia

08:40 a. m.

Así va el inicio de la jornada en todo el país

08:40 a. m.

Los candidatos y sus fórmulas votan

08:20 a. m.

El presidente Petro mostró su voto

08:10 a. m.

Habla el registrador Hernán Penagos

08:00 a. m.

El presidente Petro le da inicio a la jornada

07:50 a. m.

Largas filas se registran a esta hora en Corferias, uno de los puestos de votación más concurridos del país

07:30 a. m.

El presidente Petro llegó a la Plaza de Bolívar para votar.

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