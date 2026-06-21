🔴EN VIVO🔴 Segunda vuelta: elecciones presidenciales Colombia 2026

El día cero llegó. Hoy, domingo 21 de junio, millones de colombianos van a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de segunda vuelta 2026.

El próximo inquilino de la Casa de Nariño será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Ambos candidatos se miden en las urnas para saber quién será el presidente número 43 de la República de Colombia.

¿Quién será el próximo presidente de la República?

El balance del pasado domingo 31 de mayo, cuando se desarrolló la primera vuelta, fue positivo. Con respecto a la seguridad, no se presentaron hechos mayores que alteraran el orden público.

En cuanto a la jornada, más de 40 millones de colombianos participaron en el ejercicio democrático.

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