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Jaguar hallado en la U. Nacional de Leticia habría huido por la quema excesiva de pólvora

Las autoridades emitieron recomendaciones para lograr resguardar al animal en caso de que tenga un encuentro con humanos.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

junio 18 de 2026
06:28 p. m.
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Hay gran incertidumbre y consternación por la desaparición de un jaguar de 127 kilogramos que, en días pasados, fue encontrado refugiado en la sede de la Universidad Nacional de Leticia y que poseía heridas en su piel.

Aunque actualmente se adelanta la búsqueda y el monitoreo para dar con el ejemplar, las autoridades ya han compartido recomendaciones a la ciudadanía en caso de que el animal pueda estar en zona habitada por humanos.

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El pasado 16 de junio se reportó la presencia del felino en inmediaciones de la Universidad Nacional, sede Amazonía, por lo que las autoridades activaron los protocolos de atención para ejecutar la captura preventiva mediante contención química controlada.

Según la valoración médica, se identificó que se trata de un macho adulto, de aproximadamente 127 kilogramos, en buen estado de salud, con leves afecciones cutáneas que fueron controladas. Así mismo, los análisis clínicos determinaron que el ejemplar se encontraba apto para su liberación en su hábitat natural.

Tras una mesa técnica para evaluar su liberación segura, en la mañana del 18 de junio se reportó la ausencia del animal. Esto generó la activación de un nuevo Comité Departamental para coordinar acciones de búsqueda, monitoreo y respuesta institucional.

Según el reciente comunicado, por parte de Corpoamazonia, una de las hipótesis, por las que el felino pudo escapar, analiza el alto nivel de estrés al que estuvo sometido el animal por cuenta de la quema de pólvora registrada durante la noche del miércoles 17 de junio.

Se considera probable que haya retomado por sus propios medios a su hábitat natural, dadas las condiciones de bosque que rodean el CAVF, aseguró la institución.

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Recomendaciones ante la desaparición del jaguar

Pese a que el jaguar es considerado como una especie que evita el contacto humano, se recomendó a la ciudadanía evitar ingresar a zonas boscosas durante las próximas 24 horas, mantener vigilancia sobre niños y animales domésticos y no intentar acercarse, perseguir o acorralar al animal en caso de avistamiento.

Así mismo, se recomienda no tomarle fotografías a una distancia corta, evitar hacer ruido o lanzarle objetos, permanecer dentro del vehículo en caso de avistamiento en la calle, retroceda lentamente sin dar la espalda en caso de ver al animal cerca e informar inmediatamente a las autoridades ambientales, Policía Nacional u organismos de emergencia sobre su ubicación exacta.

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