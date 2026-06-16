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Mujer grabó a su pareja sentimental agrediéndola a ella y su perrita en Santander: la canina habría muerto

Según la denuncia del concejal Camilo Machado, el sujeto habría acabado con la vida de la perrita que intentó defender a su dueña de los golpes.

Foto: Captura pantalla IG @camilomachado10_
Foto: Captura pantalla IG @camilomachado10_

Noticias RCN

junio 16 de 2026
06:52 p. m.
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Hay gran consternación en el municipio de Curití, Santander, por cuenta de un atroz video en donde se observa a un sujeto golpeando contundentemente a una perrita y a su dueña, quien se encontraba grabando las agresiones y sería su pareja sentimental.

Según la denuncia, compartida por el concejal Camilo Machado, el sujeto habría acabado con la vida de la canina. Así mismo, dio a conocer que dicho sujeto, al parecer, ya tendría orden de alejamiento hacia la mujer que captó el hecho.

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¿Qué se sabe del sujeto que golpeó a una perrita y a su pareja?

El video, que ya se ha tomado las redes sociales, fue grabado por una mujer, quien sería la pareja sentimental del sujeto identificado como Leonardo García.

En el clip se le observa agrediendo a su pareja física y verbalmente, pues esta afirma que García le lanzó diferentes patadas, la hala e intenta quitarle su teléfono en más de una oportunidad.

No obstante, después de las acciones contra la mujer, García se dirige hacia una de las perritas de la vivienda que se encontraba ladrando a causa del enfrentamiento y los gritos desesperados de su dueña. En las imágenes se observa el instante en el que este propinó patadas contundentes contra el animal que llora y trata de huir.

Según el concejal Camilo Machado, el hecho no solo representa la violencia vicaria ejercida en contra de la mujer, sino también el delito de maltrato animal, pues, al parecer, la canina habría perdido la vida a causa de las agresiones del hombre.

“Según los mismos medios, tendría órdenes de alejamiento por violencia hacia esta mujer. Es urgente que sea procesado por el delito de maltrato animal agravado y, además, en concurso con violencia intrafamiliar ejercida contra esta mujer a la que hoy le solicitamos a la Fiscalía le sean efectivas las medidas de protección”, aseguró el concejal.

Así mismo, Machado exaltó la importancia de realizar la necropsia correspondiente al cuerpo de la perrita para esclarecer las causas de su muerte y obtener la totalidad del material probatorio en contra del sujeto agresor.

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¿Qué pasa si alguien asesina a un animal en Colombia?

Según la ley 2455 del 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan las penas de la mitad a tres cuartas partes, se encuentra cuando el acto se realiza con sevicia y cuando se cometa como represalia, venganza, amenaza o cual­quier motivo abyecto o fútil contra el propietario, tenedor o po­seedor del animal.

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