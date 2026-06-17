¿Qué pasó con el jaguar que apareció dentro de la Universidad Nacional en Leticia? Esto se sabe

En la sede Amazonía de la Universidad Nacional, en Leticia, un jaguar apareció dentro del campus y obligó la activación de un operativo especializado para proteger tanto al animal como a las personas.

Tras varias horas de trabajo coordinado entre diferentes entidades, el felino fue rescatado mediante una maniobra de sedación y trasladado a un centro de atención para fauna silvestre.

Hallaron a jaguar dentro de la Universidad Nacional en Leticia

La situación comenzó cuando fue reportada la presencia de un jaguar dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional sede Amazonía, en Leticia.

Según la información entregada, se trataba de un macho adulto de gran tamaño que buscó refugio dentro del campus.

El animal permanecía solo. Las autoridades aclararon que no había presencia de otro jaguar ni tampoco de crías.

Su aparición activó inmediatamente el acompañamiento de equipos especializados para evitar riesgos durante el procedimiento.

¿Cómo fue el rescate del jaguar que apareció dentro de una universidad?

Para lograr intervenir sin poner en riesgo al animal ni al personal que participó en el operativo, se realizó una maniobra controlada de sedación.

Posteriormente fue inmovilizado para realizar toma de muestras médicas, valoración veterinaria y atención de las lesiones encontradas.

Daniel Alonso Pardo, médico veterinario de fauna silvestre y director general de la Fundación Ikozoa, explicó que el rescate se realizó luego de recibir el llamado de la universidad y de la Policía.

Según indicó, el procedimiento terminó sin personas heridas y sin generar alteraciones adicionales al estado del animal.

¿En qué estado de salud está el jaguar?

De acuerdo con el reporte inicial, el felino presentaba señales evidentes de cansancio y letargo.

El veterinario explicó que una de las hipótesis preliminares apunta a que podría estar atravesando una pequeña infección cutánea. Además, las autoridades señalaron que el jaguar llegó herido y exhausto.

Entre las posibilidades que se analizan está que el animal hubiera estado huyendo de una amenaza relacionada con actividades de caza.

Por ahora permanece bajo observación y tratamiento especializado.

¿Qué pasará con el jaguar después de su recuperación?

Luego del rescate, el animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia.

Allí recibirá seguimiento médico para determinar completamente su estado de salud y responder al tratamiento.

Las autoridades indicaron que la intención es que, una vez termine el proceso de recuperación y si las condiciones lo permiten, el jaguar sea liberado nuevamente.

La idea es trasladarlo a un área protegida, alejada del casco urbano y que tenga las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar.