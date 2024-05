José Ismael Peña se posesionó como nuevo rector de la Universidad Nacional sin firma de Mineducación

Este jueves 2 de mayo se posesionó finalmente José Ismael Rivera como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia, luego de la polémica elección que desató manifestaciones y descontento entre la comunidad educativa.

El acto de posesión se llevó a cabo en la Notaría 14 del circuito de Bogotá ante varios testigos, representantes de los estamentos del Alma Mater, en cumplimiento de los estatutos de la universidad.

Peña fue elegido por decisión mayoritaria del Consejo Superior Universitario el pasado 21 de marzo, y su posesión fue amparada en la Ley 4 de 1913, que indica que quien sea nombrado para un destino obligatorio debe posesionarse a más tardar el día en que ha de entrar a ejercer.

Son embargo, el decreto y el acta de designación aún no fueron firmados por la ministra de Educación, Aurora Vergara.

Las polémicas al rededor de la elección de Peña

El pasado 21 de marzo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional dio a conocer que José Ismael Peña sería el rector de la institución para el periodo 2024 - 2027.

La decisión fue duramente criticada por la comunidad educativa, que en una consulta eligió al docente Leopoldo Múnera como su favorito para este cargo.

El presidente Petro también se pronunció al respecto y, en su momento, aseguró que los delegados del Gobierno ante el Consejo también habían votado por Múnera.

¿Cuál es el problema con el acta de posesión del nuevo rector de la Unal?

Aunque la elección de Peña fue anunciada hace semanas, la ministra de Educación no firmó el decreto ni su acta de posesión.

En un principio, la ministra solicitó al Consejo toda la información sobre los votantes y sus intervenciones, asegurando que la comunidad académica requería total transparencia sobre el proceso y que no podía ser un acta anónima.

No obstante, aunque el Consejo remitió la información, la ministra sostuvo que no firmaría las actas si estas no se tramitaban con la mayor cantidad de detalles posibles y junto a las pertenecientes a las tres últimas elecciones de rector.

Además, días atrás, el Comité Nacional de Representantes Profesorales y el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles enviaron una carta a la mineducación y al presidente Petro, solicitándoles convocar una sesión extraordinaria con el CSU para rehacer el proceso de designación.