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¿La llegada de José Manuel Restrepo a la campaña de Abelardo de la Espriella fue determinante?

Restrepo será el vicepresidente de la República para el periodo 2026 – 2030.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
FOTO: Abelardo de la Espriella

Noticias RCN

junio 22 de 2026
03:34 p. m.
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José Manuel Restrepo, el nuevo vicepresidente electo, se convirtió en una figura clave y determinante en la campaña de Abelardo de la Espriella, el presidente que comenzará su mandato el próximo 7 de agosto e irá hasta 2030.

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Es un destacado economista que estuvo al mando del Ministerio de Hacienda durante el gobierno del expresidente Iván Duque, manejando las finanzas del país. Es economista, especialista en Finanzas, magíster en Economía y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior. Además, realizó estudios en Reino Unido.

La llegada de Restrepo fue sorpresiva

Ahora, como vicepresidente, tendrá un papel protagónico para ajustar el déficit fiscal. Cuando De la Espriella lo designó como su fórmula, hubo sorpresa en varios sectores dado que nadie se venía venir este anuncio.

Restrepo es reconocido en el mundo económico y académico por haber sido rector de varias universidades, entre ellas el Rosario y la Escuela de Ingenieros de Antioquia. En el sector público también fue ministro de Comercio.

La contundencia de Restrepo en la campaña

Tras los resultados del domingo 21 de junio, la pregunta es si él aportó votos a la campaña. Al parecer, sí jalonó a la opinión pública y a los votantes.

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Después de la primera vuelta del domingo 31 de mayo, Restrepo cobró relevancia y fue la cara visible de la campaña. Solo él daba declaraciones y apareció en medios de comunicación, podcasts o con youtubers, lo cual hizo que se volviera viral en varias entrevistas.

El ahora vicepresidente le aportó una mirada distinta a la campaña, le bajó la temperatura, discutió con argumentos y demostró por qué hacía buena dupla con De la Espriella.

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