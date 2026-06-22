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¿Diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en las elecciones presidenciales?

El preconteo oficial con 99.9% de mesas informadas confirma una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia reciente colombiana.

¿Diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en las elecciones presidenciales?
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 22 de 2026
01:47 p. m.
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Colombia registró una de las elecciones presidenciales más reñidas de los últimos años. De acuerdo con los resultados arrojados en el boletín #66 de la Registraduría Nacional, con el 99.9% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se convirtió en el presidente electo de Colombia.

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Los resultados del preconteo muestran que el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que su contendor, de izquierda, Iván Cepeda, alcanzó 12.708.712 votos.

Sin embargo, las autoridades electorales avanzan en el proceso de escrutinio para determinar los resultados oficiales de la jornada electoral.

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La diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 250.830 votos, lo que representa uno de los márgenes más estrechos en la historia electoral colombiana de los últimos años, que corresponde a un 1% de diferencia.

Con 122.017 de las mesas informadas, 426.848 votos en blanco y 220.763 votos nulos, que representan más 640.000 votos, podría haberse definido la contienda.

La alta participación y el estrecho margen evidencian una polarización electoral significativa y representa un desafío importante para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que deberá trabajar en un contexto de márgenes políticos reducidos y una ciudadanía dividida en sus preferencias electorales.

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Las diferencias de votos en elecciones presidenciales anteriores

Una infografía de La República evidencia cómo ha sido la dinámica democrática en Colombia con el paso de los últimos 30 años:

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