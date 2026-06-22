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Concejo de Bogotá llama a la calma tras preconteo que dio como ganador a Abelardo de la Espriella

La corporación destacó el compromiso de las instituciones encargadas de la organización del proceso y reiteró su respaldo a la institucionalidad.

Transparencia en las elecciones.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
01:02 p. m.
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El Concejo de Bogotá emitió este lunes un comunicado oficial en el que reconoció la participación masiva y pacífica de la ciudadanía en la capital durante la jornada electoral de este domingo 21 de junio.

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La corporación destacó el compromiso de las instituciones encargadas de la organización del proceso, como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, y reiteró su respaldo a la institucionalidad democrática.

En el documento, firmado por el presidente Humberto Rafael Amín Martelo y el segundo vicepresidente Darío Fernando Cepeda Peña, se subrayó que los resultados del preconteo señalan un triunfo preliminar en favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Sin embargo, se aclaró que estos datos aún deben ser verificados y certificados oficialmente en el escrutinio.

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Llamado a la serenidad y confianza

El Concejo instó a la ciudadanía a mantener la calma y la paciencia mientras avanzan los procedimientos legales. “Los resultados reflejarán la voluntad del pueblo bogotano”, señala el comunicado, en el que se pide respeto por los tiempos institucionales y confianza en las autoridades electorales.

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Compromiso con la democracia y la paz

La corporación reafirmó su compromiso con la convivencia ciudadana, la paz y la defensa de la democracia, asegurando que el proceso electoral se desarrolla con rigor y transparencia.

El Concejo insistió en que la serenidad y el respeto por las reglas son esenciales para garantizar que la voluntad popular sea reconocida en los resultados oficiales.

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