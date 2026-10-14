Joven deportista pide ayuda para representar a Colombia en el mundial de paratenis en Tailandia

Gilliana Carrillo, la joven deportista de tenis de mesa adaptado, necesita ayuda para representar al país en el campeonato mundial de esta disciplina, que va a realizarse entre el 23 y el 29 de noviembre en Pattaya, Tailandia.

Durante todo el año se ha estado preparando “entrenando y participando en competencias nacionales e internacionales”, en países como Chile, pero necesita un “empujón” para llegar al Sudeste Asiático y prepararse antes de representar al país en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Qué necesita Gilliana y cómo ayudarla a alcanzar su sueño?

En diálogo con Noticias RCN, Gilliana explicó que, aunque cuenta “con los tiquetes aéreos para poder viajar a Pattaya, Tailandia (…) en este momento” le hace falta el dinero “de la inscripción. Son más o menos 3.000 euros y cubren hospedaje, alimentación y transporte interno durante el evento”.

A poco más de un mes, sus ideas para reunir fondos para el campeonato han empezado a agotarse; lo que la ha llevado a pedir financiación en las redes sociales. Solicitud que también extendió en este noticiero:

“Los invito a que me apoyen a cumplir este gran sueño. Personas, patrocinadores, empresas, todos son bienvenidos. En Instagram pueden encontrarme como @gilliana_c. Pueden escribirme o encontrar en una de mis publicaciones mi llave y mi número de Nequi”.

El talento de Gilliana le permitió clasificar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028

Tailandia es un escalón más en la lista de justas que Gilliana ha decidido enfrentar en representación de Colombia. Su talento le ganó un lugar en Pattaya, pero también en el evento deportivo más importante para deportistas con limitaciones de movilidad:

“Junto a mí se prepara una compañera, Manuela Guapi, que está en silla de ruedas y nuestra entrenadora de la Selección Colombia. Somos tres personas y las dos únicas clasificadas femeninas de Colombia para el mundial ciclo paralímpico, para los juegos paralímpicos en Los Ángeles 2028”.