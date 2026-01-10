Correr ya no es suficiente para algunos deportistas: así son las pruebas que están combinando velocidad y fuerza

En una carrera tradicional, el desafío principal es sostener el ritmo hasta la meta. En una competencia híbrida, los participantes también deben reservar energía para completar ejercicios de fuerza entre los tramos de running.

Esa combinación fue el centro de una prueba realizada el 19 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. Durante la segunda edición de Hybrid Challenge, los atletas recorrieron ocho kilómetros y superaron ocho estaciones de ejercicios funcionales en el Complejo Deportivo de Mosquera.

El reto exigía decidir cuánto esfuerzo dedicar a cada tramo sin agotarse antes de terminar. Quienes participaron en parejas también tuvieron que coordinarse para avanzar.

¿En qué consiste una carrera híbrida?

Este tipo de competencia reúne carrera y ejercicios funcionales en un solo recorrido. Por eso, correr rápido no garantiza un buen desempeño: también cuentan la fuerza, la resistencia y la capacidad de recuperarse para continuar después de cada estación.

La modalidad atrae a deportistas que entrenan distintas capacidades físicas, en lugar de concentrarse en una sola disciplina. Su crecimiento ha impulsado la organización de pruebas en varios países y, más recientemente, de eventos en Colombia.

Mosquera reunió a deportistas y familias

Además de la competencia, la jornada contó con espacios de recuperación y actividades para los asistentes.

“El crecimiento de las carreras híbridas demuestra que estamos frente a una nueva forma de vivir el deporte”, afirmó Nicolás Rodríguez, fundador de Hybrid Challenge.

La prueba de Mosquera mostró cómo funciona esa modalidad en la práctica: llegar a la meta requería algo más que correr rápido. Los atletas debían conservar fuerzas para responder a ocho desafíos físicos a lo largo del camino.

Es importante tener en cuenta que, según los organizadores, la primera edición del evento, realizada en 2025, había reunido a 300 atletas y 1.250 asistentes.