Laura Daniela Villamil ingresó nuevamente a cirugía tras accidente en Andrés Carne de Res

Laura Daniela Villamil, la mujer que resultó quemada en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía, mientras realizaba un espectáculo de danza y artes escénicas, continúa recibiendo un tratamiento intensivo en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La mujer, según ha informado la familia y el personal médico, tiene quemado el 80 por ciento de su cuerpo. Además, Noticias RCN conoció un último reporte acerca de su estado de salud. ¿De qué se trata?

La joven que resultó quemada en Andrés Carne de Res volverá a ser operada

Hasta el momento, Laura Daniela Villamil ha sido operada tres veces, pero los especialistas comunicaron que tendrán que realizar una cuarta intervención quirúrgica.

RELACIONADO Andrés Carne de Res siguió funcionando después del trágico incidente de bailarina con fuego

Este procedimiento se llevará a cabo para tratar las heridas que tiene uno de sus brazos, pero, además, para intentar controlar una de las afecciones que presenta en su tórax.

Santiago Villamil, el hermano de la mujer que fue víctima del accidente con una antorcha de fuego, afirmó en días anteriores que ella estaba dependiendo de muchos aparatos médicos. Sin embargo, Mignolia Leguizamón, su madre, manifestó que conserva la fe de que Laura se pueda recuperar y no quedar con ninguna secuela de gravedad.

A esta profesional de artes escénicas se le prestaron los primeros auxilios en un centro hospitalario de primer nivel de Chía. Pero, debido a la gravedad de sus quemaduras, tuvo que ser remitida a las pocas horas a la Fundación Santa Fe de Bogotá y ahí ha sido monitoreada desde entonces.

El grupo de danza que trabaja con Laura Daniela Villamil ya estuvo presente en el hospital ubicado en la capital de la República realizándole un homenaje y enviando mensajes de aliento.

La familia de la mujer resultó quemada en Andrés Carne de Res continúa teniendo dudas de cómo sucedieron los hechos

La madre y el hermano de Laura Daniela Villamil han expresado que no entienden por qué se estaba haciendo un espectáculo con show en un espacio tan reducido. Además, que no se explican la razón por la que en los videos que se han difundido no se ven extintores cerca.

Adicionalmente, sus dudas se han acrecentado tras los testimonios de testigos en los que han expresado que uno de los responsables de accionar uno de los extintores no sabía cómo usarlo y se demoró alrededor de 30 segundos para reaccionar.

Cada una de estas versiones están siendo investigadas por la Alcaldía de Chía y hasta por el Ministerio del Trabajo para determinar cómo proceder.