“Es inconveniente e innecesaria”: Santos frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente

Durante una rueda de prensa el 3 de julio, Juan Fernando Cristo, quien asumió el cargo de ministro del Interior, tras reemplazar a Luis Fernando Velasco, desató una ola de críticas al plantear la posibilidad de una constituyente , idea que había rechazado públicamente en marzo de 2024 calificándola de "inviable".

La declaración de Cristo ha generado reacciones encontradas entre diversos sectores políticos, quienes consideran la propuesta como problemática y cuestionan el repentino cambio de opinión del ministro.

Juan Manuel Santos criticó la propuesta de Juan Fernando Cristo

El expresidente Juan Manuel Santos, quien tuvo a Juan Fernando Cristo como su ministro del Interior entre 2014 y 2017, se pronunció categóricamente a través de su cuenta de X, en contra de la propuesta.

Santos argumentó que el país no necesita una Asamblea Nacional Constituyente en este momento , y subrayó la importancia de centrarse en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

“En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar a una constituyente es lo que menos necesitamos (…) solo una simple pregunta: ¿qué de la constitución de 1991 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar?”

A su vez, expresó buenos deseos para Juan Fernando en su nuevo rol, destacando que su nombramiento no representa una cuota del "santismo".

RELACIONADO Reacciones sobre la iniciativa de Juan Fernando Cristo para impulsar una Asamblea Constituyente

“Él, como otros de mis exfuncionarios, han sido escogidos por sus cualidades y no en representación del santismo porque no existe (...) me retiraré de la política hace tiempo y no tengo ni tendré cuotas en el gobierno ”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro defiende la propuesta como un medio que facilitará el Acuerdo de Paz

A pesar de las críticas, el presidente Gustavo Petro ha defendido la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente como un medio para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz de 2016, argumentando que no se han visto avances significativos en su implementación desde su firma hace casi ocho años.

Por el momento, la idea de un constituyente continúa generando dudas entre algunos políticos de la oposición, quienes sospechan que podría ser una estrategia del presidente y su equipo para extender su permanencia en el poder.

Cabe recordar que, a través de ella, es posible reformar la Constitución Política y permitir la reelección de mandatarios.

Pero antes de tal discusión, el presidente Petro afirma no tener interés en permanecer en la Presidencia de la República por más de los cuatro años estipulados por la normativa colombiana.