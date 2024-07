¿Juan Fernando Cristo cambió de opinión sobre la constituyente?: esto dijo en Noticias RCN

Hoy día en Colombia se habla de un tema clave en Colombia: la constituyente que planea el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, confirmó que se buscará mediante consensos.

Por su parte el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema. A través de su cuenta en X dijo que “primero que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre los temas”. Así las cosas, hizo una serie de propuestas:

Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones Nuevo ordenamiento territorial El desarrollo económico y social de los territorios excluidos La reforma agraria La adaptación a la crisis climática La reforma a la justicia La reforma política el pacto por una economía productiva. La verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habla de la constituyente

En A Lo que Vinimos con Johana Amaya, el ministro recién designado, Juan Fernando Cristo, se refirió a esa propuesta:

¿Es oportuno embarcarse en una Asamblea Nacional Constituyente en este momento?

“Antes que Asamblea Nacional Constituyente hay que pensar en acuerdo nacional, hay que pensar en la implementación del acuerdo de paz, a eso vine al Ministerio del Interior, a impulsar un diálogo nacional”.

“Vamos a hablar con todos los sectores: empresarios, partidos políticos, expresidentes, Congreso, altas cortes, para ver si logramos definir si hay unas reformas que podamos impulsar, que se necesitan en el país, y si definimos finalmente que son necesarias las reformas”.

“Si hay un mínimo consenso, ahí sí mirar el procedimiento que se utilizaría para hacer esas reformas, y el procedimiento de la constituyente es uno de los tantos que contempla la Constitución del 91, y creo que no hay que descartarlo porque sería eventualmente una constituyente ajustada a la Constitución, fruto de un acuerdo nacional, y que se enmarcaría dentro de un acuerdo nacional para que podamos superar la polarización que está viviendo Colombia”.

Se habla de un gran acuerdo nacional y de la Constitución del 91, ¿no es mejor aplicar la Constitución y ejecutar?

“Hay que hacer las dos cosas. Hay que ejecutar la Constitución del 91, que no se ha ejecutado, imagínese, después de 33 años; y segundo, hay que mirar cuáles son las reformas que hay que hacerle. Es que la Constitución del 91 no es intocable, y nosotros no estamos hablando de un cambio, soy el más ferviente admirador, crecí con la Constitución del 91”.

“Toda obra humana no es perfecta, necesita ajustes. Ahí hay unos temas que se pueden estudiar, que se pueden explorar con calma. Dialoguemos a ver si esa es una posibilidad o es un referendo o es una reforma por el Congreso, pero en cualquier caso, que sea fruto de un acuerdo nacional y que sean reformas institucionales que llevan desde hace tiempo muchos sectores diciendo que necesita Colombia”.

¿Cuál es el paso a seguir: asamblea, acuerdos o reformas?

“Lo uno no es excluyente con lo otro. El poder constituyente no es nada distinto que la expresión de la ciudadanía en las calles. Hay poder constituyente en las manifestaciones que se hicieron contra el Gobierno Petro hace unos meses, en las que se hicieron a favor”.

“Entones en lo primero que vamos a trabajar, y es el mandato que tengo del presidente, son: implementar el acuerdo de paz en estos dos años, recuperar el tiempo perdido, y vamos a trabajar intensamente en eso con las comunidades, especialmente para consolidar la paz territorial”.

“Y segundo, comenzar una ronda de diálogos, sin afanes, sin fechas fatales, sin imposiciones del Gobierno. Las reformas no pueden ser impuestas de un sector a otro, vamos a dialogar con todos los sectores políticos, con las cortes, con el Congreso, para mirar si efectivamente se puede construir un consenso alrededor de unas reformas esenciales para el país”.