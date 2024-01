Justicia Penal Militar y Policial llamará a declarar a Laura Sarabia: esto es lo que se sabe

La Justicia Penal Militar y Policial llamará a declarar a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro y actual directora del Departamento de Prosperidad Social.

La citación se da dentro del proceso que llevan en esa jurisdicción para determinar si la investigación contra el coronel Carlos Feria es de su competencia o debe seguir en la justicia ordinaria.

Feria hace parte del esquema de seguridad del presidente y está vinculado al presunto uso irregular del polígrafo con la exempleada Marelbys Meza.

“Lo más importante que debe tener en claro la ciudadanía es que habrá transparencia y prontitud en la toma de decisiones si nos corresponde el caso a la Penal Militar”, aseguró el brigadier Marco Aurelio Bolívar, fiscal general militar y policial.

Casos investigados en la Justicia Penal Militar

Por abuso del servicio y otros delitos relacionados con corrupción, la Justicia Penal Militar y Policial adelanta más de 15 investigaciones.

“La concusión, los cohechos, llevamos varios procesos en punto de contratación y por supuesto hay temas de abuso de autoridad”, afirmó Bolívar a Noticias RCN.

Desde que fue adaptado el sistema oral acusatorio en esa jurisdicción, los procesos han sido resueltos con mayor agilidad.

“Dentro de este nuevo sistema, desde el 1 de julio de 2022, al 31 de diciembre de 2023, superamos los 2.100 procesos en la Fiscalía General Penal Militar y Policial. De esa suma hemos evacuado efectivamente el 42 %”, aseguró el militar.

Finalmente, desde esa Fiscalía se confirmó que el 6 % de los procesos se han remitido a la justicia ordinaria y han sido emitidas en el último año 68 sentencias condenatorias.

Caso Laura Sarabia

El pasado 18 de enero, Sarabia estuvo en interrogatorio de la Fiscalía General, en donde presentó testimonio sobre todas las preguntas que le hizo el órgano de control sobre el caso.

"Reitero. No ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo”, aseguró Sarabia sobre el caso por el cual es investigada.