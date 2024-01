Fiscalía tiene elementos suficientes para concluir que Laura Sarabia no ordenó el polígrafo: defensa

Al terminar el interrogatorio al que fue citada Laura Sarabia por el escándalo que desató la prueba del polígrafo practicada a su exniñera, la señora Marelbys Meza, por cuenta del presunto robo de un dinero en la casa de la entonces jefe de Gabinete; la defensa se refirió a que la Fiscalía tendría en su poder los elementos que demostrarían su inocencia.

El interrogatorio de la Fiscalía al que asistió Sarabia la mañana de este 18 de enero fue solicitado por la defensa el año pasado, "renunciando al derecho a guardar silencio". Tras rendir una nueva declaración al ente acusador, el abogado defensor dijo públicamente a los medios de comunicación:

La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia .

Al mismo tiempo, aseguró que en la diligencia judicial que se llevó a cabo en las últimas horas quedó claro que "Laura Sarabia no ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley".

Una vez concluyó el interrogatorio, la defensa habló de las conclusiones de la diligencia. Aseguró que la exjefe de Gabinete rindió declaración renunciando a su derecho a guardar silencio, pero indicó que se mantendrá bajo reserva.

Antes de comenzar la diligencia, Sarabia aseguró que despejaría cualquier duda que tengan los investigadores y dijo enfáticamente:

“Reitero. No ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo”, puntualizó la ahora directora del Departamento de Prosperidad Social.