Zico, leyenda de Brasil, sufrió millonario robo en París 2024: un Rolex, diamantes y mucho efectivo

Este viernes 26 de julio, llegaron preocupantes noticias desde los Juegos Olímpicos de París 2024. Zico, una leyenda del fútbol brasileño e invitado de la delegación que envió dicho país, sufrió un millonario robo mientras se disponía a tomar un taxi en la capital francesa. Arthur Antunes Coimbra, quien durante su carrera fue apodado como el 'Pelé Blanco', denunció este lamentable incidente.

Las justas parisinas no han tenido el comienzo esperado, pues se han presentado varios hechos de inseguridad. La Selección Argentina, encabezada por Javier Mascherano, reportó robos mientras se entrenaban para el duelo contra Marruecos. "A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada", dijo 'El Jefecito'.

El equipo de BMX australiano también fue víctima de los hurtos que azotan a París. Logan Martin, ganador de la medalla dorada en Tokio 2020, reveló lo ocurrido: "Nos robaron en la furgoneta anoche. Afortunadamente mis bicicletas no estaban dentro, aunque sí mis bolsas con algunas cosas ¡Vaya inicio de viaje más loco! Es lamentable que la gente sienta la necesidad de hacer cosas así", dijo el pedalista, de 30 años, en conversación con 'AFP'.

¿Cómo fue el robo a Zico en los Juegos Olímpicos de París 2024?

"Después de haber dejado un maletín en la parte trasera del taxi que incluía un reloj Rolex, un río de diamantes y billetes de banco (2.000 euros y 2.000 dólares), un individuo se puso en contacto con el taxista para secuestrar su atención, mientras que un segundo habría aprovechó para robar el maletín", así lo informó 'Le Parisien'.

Zico es uno de los grandes futbolistas que nunca consiguió un Mundial, junto a Michel Platini. Curiosamente, se enfrentaron en los cuartos de final de México 1986 y ambos fallaron un penalti en ese 'choque' histórico que albergó el Estadio Jalisco. Los 'Bleus' avanzaron y eliminaron al ídolo de Flamengo en su última cita orbital.

Medidas tras el robo a Zico en París 2024

"Se abrió una investigación para intentar encontrar a los ladrones. Las investigaciones están encomendadas a la BRB (Brigada para la Represión del Bandidaje)", concluyó el medio citado anteriormente.