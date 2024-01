Karol Castiblanco, la voluntaria de la Defensa Civil que trabaja en la emergencia de los cerros orientales

El territorio nacional atraviesa una compleja situación a raíz de los incendios en los cerros y las altas temperaturas que han comenzado a registrarse.

En A lo que vinimos los viernes tienen voz de mujer y esta vez fuimos hasta la montaña para conocer a una que los ha dejado todo para ayudar a apagar el fuego que consume los cerros orientales.

Ella es Karol Castiblanco, voluntaria de la Defensa Civil, que ha estado día y noche luchando por apagar las llamas.

¿Cómo ha sido esta semana para usted?

Karol Castiblanco: Toda la semana ha sido un trabajo duro, no solo de Defensa Civil, sino de todas las organizaciones que nos acompañan. Un trabajo agotador, pero tenemos la esperanza de lograr continuar, hasta que no acabemos, no nos vamos; ese es nuestro lema.

¿Su familia qué le dice ante esa labor en medio del peligro?

K. C.: Mi familia tiene claro todo lo que se puede presentar en los cerros. Mi padre hace parte de esta hermosa organización desde hace más de 21 años. Siempre es un apoyo, es mi mano derecha, siempre estamos pendientes de todos, no solo teniendo en cuenta mi apoyo sino el de todos mis compañeros. Somos más de 20 unidades apoyándonos.

¿Cuál es su mensaje a las mujeres?

K. C.: El mensaje es que las mujeres somos unas guerreras y podemos con todo. Somos el apoyo más fuerte que tiene el hombre. Es gratificante cómo alrededor estamos rodeadas de hombres. Ver que hay una mujer en el equipo es gratificante.

Las mujeres sí podemos y hay que meterle toda la fuerza y mente positiva para este proceso.