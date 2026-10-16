La primera dama Ana Lucía Pineda habla de los ataques que ha recibido: "Me usan como instrumento"

Vanessa de la Torre habló en exclusiva con la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. En su primera entrevista con un medio nacional desde que su esposo asumió la Presidencia, contó cómo le cambió la vida este nuevo rol. Además, entregó detalles inéditos sobre la labor de su fundación en la reconstrucción del país tras el devastador terremoto del 10 de agosto. También habló de las críticas que ha recibido.

¿Cómo han sido estos meses? ¿Te cambió la vida por completo?

Me cambió la vida profundamente, desde que soy primera dama y especialmente porque desde el primer día que empecé a trabajar de la mano de mi esposo fue el día que llegó el terremoto a nuestro país, la tierra tembló y enseguida tomamos la decisión de trabajar por los damnificados por el terremoto.

Han sido dos meses de mucho esfuerzo, de muchísimo trabajo, pero muy gratificante ha sido poder estar cerca de los damnificados, ofrecer una ayuda, trabajar de la mano con las gestoras sociales de los territorios afectados, también de la mano de los alcaldes, de la mano de mi esposo, el presidente de la República, he sido su compañera y también apoyándolo.

Movilizamos más de 6.000 toneladas, tuve la iniciativa con la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’ y con el apoyo de las voluntarias, ‘las tigresas de la Patria’, que fueron las mujeres que me acompañaron durante la campaña, seguimos juntas, unidas como mujeres líderes que queremos llegar a los territorios, transformar y acompañar a los damnificados.

‘Colombia Un Solo Corazón’ tiene a 166 empresas involucradas y ha beneficiado a cerca de 50.000 personas. Esto es un fondo que tiene dinero ¿de dónde sale y cómo se está dirigiendo?

Con la fundación y con la cuenta que yo puse a disposición, porque mi fundación tenía apenas unas semanas cuando el terremoto llegó, la puse a disposición de los colombianos, tanto a nivel nacional como internacionalmente porque muchos amigos me decían primera dama. ¿Dónde consigno? Sé que tú estás ahí liderando la campaña y porque tú estás ahí, yo quiero ser parte y quiero consignar. Entonces, mi fundación está legalmente constituida con todos los permisos, avalado también por la Dian, tenemos todos los permisos para recibir donaciones. Nosotros tenemos todas las donaciones, pero como lo dije, tomé la decisión, tuve la iniciativa junto a mi junta directiva de decidir que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que los reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción.

Esa fase ya arrancó porque ya tenemos alianzas. Mi fundación, Colombia Luz y Sonrisa, cuenta con tres alianzas. Inicialmente con constructoras que ya han estado en los territorios y que ya han empezado a entregar viviendas. Reconocimos, visitando los territorios, que hay muchas personas afectadas psicológicamente. Entonces, creamos una plataforma que se llama ‘Un Corazón Contigo’. Es una página que ofrece gratuitamente cuatro consultas virtuales y las personas pueden ingresar a la página web www.uncorazoncontigo.com y ahí tenemos más de 600 voluntarios especialistas. Hemos atendido más de 4.500 citas virtuales.

¿Tus hijos cómo están? ¿Cómo estás como mamá?

Para mí la maternidad es lo principal, he sido una madre presente, pero con este nuevo compromiso de primera dama, he sacrificado mucho el tiempo con mis hijos, gracias a Dios ellos valoran mucho el trabajo que estamos haciendo como pareja y como familia por el país, pero sí se nota mucho la falta del tiempo y de la mamá en la casa.

¿Y a qué hora se ven con el presidente?

Hacemos lo posible por trabajar juntos, viajamos cuando él está en su agenda, yo aprovecho y hago mis visitas y mi trabajo social, pero la idea es que él pueda compartir el mayor tiempo con los niños. Tratamos en lo posible dormir en la casa, estar con ellos en la noche, compartir la cena, o en la mañana antes que ellos se vayan para el colegio, poder estar con ellos un rato ahí, conversar antes de que ellos arranquen su jornada escolar.

Sobre todo, para Francesca que tiene cuatro años, es una niña muy independiente, súper feliz, una niña que ha crecido cerca de papá y mamá, pero ha sentido la ausencia nuestra, no se pasaba en las noches a dormir en la cama, y desde hace un mesecito, dos, tres de la mañana, llega Francesca y se mete a la cama de mamá y papá. Nosotros felices de poder estar con ella en ese momento, pero sí un sacrificio, la familia la sacrificada número uno por el tiempo, pero nosotros estamos de lleno con el país, con las comunidades afectadas, y mi compromiso también desde el primer día cuando mi esposo me dijo, quiero ser presidente de la República, yo le dije cuenta conmigo y con mi trabajo.

¿Cuándo te dijo que querías ser presidente?

Nosotros estábamos viviendo fuera del país, estábamos en Italia y en medio de que se acercaban ya las elecciones, estaba viendo a ver quiénes eran los candidatos que más sonaban, el nombre de él siempre estuvo ahí presente, y yo creo que era analizando la situación y en una oportunidad dijo, si Colombia me necesita ahí voy a estar para dar el paso. Sintió él que Colombia lo necesitaba, que este era el momento, tomó la decisión, me lo comentó a mí, lo analizamos por unas horas y le dije cuenta conmigo y aquí estamos.

¿Y ha sido una experiencia mejor, peor, igual de lo que te imaginabas?

Siempre supe, cuando él me dijo a mí que como primera dama la labor social era algo muy importante, a mí desde pequeña me ha gustado servir y también pensé que era una gran oportunidad para seguir sirviendo porque lo hago desde pequeña, desde que estaba en el colegio, siempre me prestaba para todas las obras sociales, acompañábamos el asilo en la ciudad de Montería de donde soy, también acompañábamos el pabellón de madres que estaban dando a luz en el hospital de Montería y sentí que también esta era una oportunidad para seguir trabajando, ya no desde pequeñas ciudades, sino ya a nivel nacional.

¿Te ha gustado la experiencia?

Sí, ha sido una experiencia bonita, además que, como te decía, el primer día de nosotros como primera dama y como presidente de la República se nos presenta el terremoto, una situación muy dolorosa, impactante, pero tuve la oportunidad de tener la iniciativa y de hacer una convocatoria frente a los damnificados con la campaña ‘Colombia de un Solo Corazón’ y ver la participación, la solidaridad y la generosidad de todos los colombianos también ha sido muy gratificante y que yo sea parte de esa persona que tuvo la iniciativa y que lideró esos más de 30 puntos a nivel nacional también ha sido una experiencia que no voy a olvidar. Lo hicimos muy bien, llegamos a los territorios afectados, tenemos unos números importantes de toneladas con las que llegamos con ayudas humanitarias y eso para mí me llena de orgullo y me siento complacida con el trabajo que hicimos.

¿Qué dices de los ataques en tu contra?

Lo hablé con mis hijos y les dije, está sucediendo esto. Me dicen, mamá, no te preocupes porque nosotros reconocemos el trabajo que tú estás haciendo. Más bien pregúntale tú a los que te atacan qué están haciendo ellos o qué hicieron ellos por los damnificados. Entonces, me parece que es una pregunta que todos los que me atacan deben hacer. Porque me han utilizado como instrumento, los opositores del gobierno de mi esposo, como instrumento para atacarme y además para ganar likes. Porque no puedo ser yo un instrumento de los influencers que deberían encargarse de influenciar para que seamos más solidarios.

Eso solamente va a empeorar porque cuando lo ven trabajando, haciendo cosas diferentes, lo atacan

Sí, yo estoy preparada para que me ataquen también. Eso a mí no me detiene, no me preocupa ni me intimida, ni me entristece tampoco. Me impulsa a seguir trabajando porque son muchas las personas que necesitan del trabajo. Yo quiero también decirles que no es solo el tema de la plata, acompañar a los damnificados, llegar al territorio, dar una mano, un abrazo, saber que estamos ahí para escucharlos, para apoyarlos, también ha sido trabajo nuestro.

¿Y qué te dice el presidente?

Somos más los buenos. El presidente se preocupa porque él sabe que soy mujer y que pues no lo merecemos, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Pero me dice para adelante, para adelante eres una mujer fuerte, que responde con hechos. Nosotros respondemos con hechos, nosotros construimos la respuesta con el trabajo.

Colombia es un país donde hay mucho machismo, ¿lo has sentido?

Al contrario, porque siento que las personas que más me atacan a mí son mujeres. Increíble ver que tantas mujeres en Colombia se hayan dedicado a atacarme porque me usen como instrumento, porque están en desacuerdo con lo que significa el gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces quiero aprovechar también hacerle un llamado a las mujeres colombianas a que nos unamos en una sola voz y que entre todas podamos defendernos, podamos halagarnos y podamos resaltar el trabajo que hacemos.

Yo trabajo diariamente, este es mi compromiso. La vida me cambió, la rutina también cambió, pero el compromiso de trabajo es con los colombianos. Los invito a que el trabajo y el apoyo a las mujeres sea de invitar a solidarizarnos con las personas y con los damnificados por el terremoto.

Estuviste en la Semana de la Moda en Francia con Territorios Vivos

Estuvimos en París, en el marco de la Semana de la Moda llevamos un programa que se llama Territorios Vivos de la mano de ASODAMAS, que es la Asociación de Primeras Damas. ASODAMAS viene trabajando esta presentación y esta presencia en París desde hace más de 16 años junto a sus directivos y a todas las primeras damas del país que hacen parte de esta asociación tan linda que impulsa el trabajo de artesanías, el trabajo de identidad y del trabajo en territorio que se hace con artesanos, artesanas colombianas. Ahí estuvimos, también se generó una polémica porque ataques señalaban que nos fuimos a París con recursos, con dinero público y no fue así, nosotros con recursos propios porque yo me hice el compromiso desde antes de ser primera dama, cuando estábamos en la campaña, pues ya habíamos estado, ya era presidente electo, pero no me había posicionado yo, mucho antes del terremoto, nos hicimos el compromiso desde julio 15, si no estoy mal, de tocar puertas y gestionar con privados los patrocinios para que más de 40 artesanos llegaran a París y tuvieran intercambios de saberes allá en el territorio, en París con el programa Territorios Vivos y pudieran ellos presentar lo que hacen, nuestras artesanías, nuestras tradiciones, también estuvieron diseñadores colombianos llevando el talento, mostrando lo que somos capaces de hacer, mostrando nuestra identidad dentro del marco de la Semana de la Moda en París.

¿Cuáles son los planes para los meses venideros?

Mi compromiso también está con el talento colombiano, con todos los emprendedores desde todos los departamentos de Colombia, cuenten conmigo porque tenemos que hacer visible, tenemos que seguir comercializando, mostrando lo que se hace, generando nuevas oportunidades, porque también dentro del emprendimiento colombiano hay muchas madres cabezas de hogar, mujeres que sostienen sus hogares y mujeres que también tienen talleres donde artesanas y mujeres que han sido también víctimas de conflictos están ahí y sostienen sus familias.