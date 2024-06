Las denuncias de las víctimas del presunto abusador sexual en serie de La Calera: al menos seis son menores de edad

En el municipio de La Calera, Cundinamarca hay malestar entre la comunidad que se agrupó para protestar exigiendo respuestas y justicia contra un hombre de 58 años que es señalado como un violador serial que habría abusado de varios menores en el municipio.

El hombre fue capturado por las autoridades en las últimas horas y enviado a la cárcel.

Las denuncias de las víctimas del presunto abusador sexual serial capturado en La Calera

“Hasta hoy salí porque mire otros casos. Una sola una sola hormiga no llama a nada”, fue uno de los gritos de Neila Ávila, una madre que participó en el plantón que se tomó la vía principal de La Calera exigiendo justicia para las víctimas del presunto abusador en serie.

A medida que más personas salían adelante a denunciar casos de los que ellos o sus familiares habían sido víctimas, se mutiplicaban las denuncias en contra del hombre quien es acusado de haber abusado a, al menos, seis menores de edad.

“Este sujeto lo amenaza con arma blanca, con un cuchillo, luego le pide que se subiera una moto amarilla, se lo lleva para su casa y allí abusa de él sexualmente”, cuenta Charit Mamanche, hermana de una de las víctimas.

Tras conocerse las denuncias iniciales, en las redes sociales empezaron a surgir más denuncias de menores de edad que de distintas maneras habrían sido abusados por el hombre.

“Se acercó a mí, me dijo que me subiera y me cogió la mano. Básicamente empezó a ser muy, muy insistente en esto de que me subiera de que por favor, lo acompañara”, cuenta una de las víctimas masculinas del hombre.

Presunto abusador sexual en serie de La Calera fue enviado a la cárcel

Tras la captura del señalado abusador, el hombre fue presentado ante el juzgado 78 con Función de Control de Garantías y se realizó la audiencia de formulación de imputación por acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo. El señalado no aceptó cargos.

El juez profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.