¿Cuáles son las funciones de los siete voceros de paz que anunció el Gobierno?

En horas de la mañana de este 16 de diciembre, el Gobierno Nacional anunció los nombres de los primeros siete jóvenes que participaron en las protestas sociales que serán ‘voceros de paz’, y que recuperarán su libertad a través de un decreto.

Aunque por ahora son cinco hombres y dos mujeres quienes harán parte de este programa, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de buscar una herramienta jurídica que permita que integrantes de la Policía Nacional puedan acogerse a esta medida.

El propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que en esta primera selección no se contemplaron miembros de la Policía porque la actual ley de ‘paz total’ establece que esta figura de ‘vocero de paz’, solo aplica para miembros de organizaciones sociales.

Esta no es una característica que cumplan miembros de la Policía Nacional, esa es la única razón por la que no se consideraron en esta primera selección. Lo que convenimos entonces en la comisión, fue discutir sobre posibilidades jurídicas, qué instrumentos podrían aplicarse, pero entendemos que por la ley 2272 no es posible, informó Velásquez.