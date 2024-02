Tenga cuidado: las líneas de celular con los que ladrones buscan transferir dinero

Uno de los mayores dolores de cabeza que se vive en las principales ciudades del país es la delincuencia en las calles. En este comienzo de año se han conocido diversos casos de ciudadanos que han sido víctima de los amigos de lo ajeno ya sea con armas, un 'raponazo' o el famoso cosquilleo.

Ahora, según lo dado a conocer por el diario El Tiempo, luego que los ladrones roben el celular, buscan a los contactos de la víctima para intentarlas estafar suplantando la identidad.

En los casos se dieron a conocer cuatro líneas de celular con las los ladrones buscan hacer trasnferencias y así seguir hurtando.

¿Cuáles son estos números de celular?

En le medio mencionado pusieron varios ejemplos donde los delincuentes intentaron hacer de las suyas para estafar a las personas por medio de transferencias virtuales o a las billeteras digitales.

Allí se lee una de las conversaciones en un chat de Whatsapp: "Hola, nene (sic). Te necesito para un grande favor pero me da pena molestarte [...] Es que necesito hacer un pago pero no tengo clave dinámica haber (sic) si me podías ayudar mientras soluciono. Es para hacer un pago a Nequi. Te devuelvo por tarde a las 2 pm", continúa. "Son 998.700".

Este mensaje se destinó a varios números de la víctima y dio a conocer la línea a transferir dicha suma. "A Nequi, a este número: 3134679565", se lee.

De acuerdo a lo conocido, en las distintas conversaciones se puede observar que los ladrones dan otros tres números para intentar a toda costa conseguir su cometido.

Estos son los números para no caer en estafas:

3113677468

3188617962

3016465049

El plan de Galán para combatir la inseguridad

De acuerdo con el mandatario, la estrategia denominada ‘Bogotá Camina Segura’ busca enfrentar de manera efectiva la situación de inseguridad que vive la capital. La iniciativa busca atacar cuatro principales delitos como el homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico.

"Va a haber una interacción de parte de la Policía con cada uno de los sectores de la Administración Distrital, para que toda la Administración Distrital se ponga en la tarea de entender que tiene que colaborar en la política de seguridad, que va a apoyar a la Policía para que podamos ser mucho más efectivos", dijo el mandatario hace algunos días.