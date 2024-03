Luly Bossa reveló la última carta que le escribió Ángelo: "Eres mi ángel guardián"

Este 9 de marzo la actriz Luly Bosa dio a conocer al país la triste noticia del fallecimiento de su hijo Ángelo. A través de algunos videos pidió que oraran por ella y el joven, que falleció a los 19 años.

Ángelo padecía una condición conocida como distrofia muscular, lo que le impedía la movilidad.

“Mi Ángelo se me fue”: Luly Bossa

La actriz, visiblemente muy afectada por la situación, publicó un video en sus redes sociales con el que pidió la colaboración de sus amigos y seguidores.

Bossa manifestó que atraviesa un difícil momento pues no contaba con un seguro funerario para realizar los correspondientes actos fúnebres, razón por la que solicitó apoyo.

“Ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso, y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”, dijo la actriz.

“Oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno”

Una vez las imágenes se hicieron virales, cientos de usuarios de redes sociales empezaron a responder al llamado, al igual que artistas, entre otros.

Vea también: Actriz Luly Bossa confirmó la muerte de su hijo Ángelo y pidió ayuda para su funeral

La última carta que Ángelo escribió para Luly Bossa

Este 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de La Mujer, Luly Bossa compartió en sus redes sociales la que sería la última carta que le escribió Ángelo, precisamente para homenajearla:

“Mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación; serás siempre mi mujer favorita. Mom, i love you very much (Mamá, te amo mucho).

En este mismo video la actriz reveló que su hijo venía “indispuesto” desde hace algún tiempo como consecuencia de una “virosis”, señaló.