Madre de Juan Felipe Rincón: “No juzguemos por mi lado, ni por el de ellos”

En un video de 52 segundos, la madre de Juan Felipe Rincón, el joven de 21 años asesinado en confusos hechos en medio de una riña, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, rompió el silencio y habló de la muerte de su hijo.

Entre lágrimas, la madre de Juan Felipe inició diciendo: “El dolor de una madre, este dolor que estoy sintiendo, lo tengo solo yo”.

Aunque tres días después del crimen hay un joven de 20 años capturado, identificado como Andrés Camilo Sotelo, tío de la menor de nueve años que presuntamente intercambiaba mensajes de carácter sexual con el hijo del general Rincón, la mujer pidió no juzgar.

La mujer, evidentemente devastada, comenzó reconociendo sus sentimientos frente a la dolorosa situación que atraviesa: “Tengo tristeza, rabia. El 24 de noviembre mi corazón se reinició”.

No culpo a nadie, no le guardo rencor a esa familia por lo que acaba de pasar, porque independientemente de la situación, no era para que llegaran a esto.