Maestros recurren a préstamos para cubrir costosos procedimientos por el cambio del modelo de salud

Son muchas las historias de maestros que reclaman un servicio de salud tras instalarse el nuevo modelo para los maestros en Colombia, el pasado 30 de abril. Un cambio que tiene en vilo a al menos 800 mil profesores.

Uno de los tantos casos que son radicados a la Fiduprevisora es el de la profesora Adriana Tovar, quien tuvo que recurrir a la solicitud de un crédito por $12.000.000 para que su hija pudiera recibir los medicamentos que la mantienen con vida.

Es su último día de medicamento, ella no se puede quedar sin medicamento porque es muy grave para su vida, el deterioro de su salud sería evidente.

La travesía de una maestra por la vida de su hija

La maestra vive en Neiva y está en Bogotá luego de que se le negara el servicio de salud para su hija Sofía, quien tiene una orden para cirugía de cambio de una bomba de un medicamento altamente costoso.

“Hice una consignación de $12.000.000 de un crédito que solicité para poder pagar, porque no tengo el dinero para hacerlo”, relató Adriana Tovar.

Y no hay tiempo para esperar que se nivele el cambio de modelo de salud de los maestros para que Sofía reciba el tratamiento que la mantiene con vida.

Tras obtener el crédito y la deuda, finalmente, Sofía ingresó a la sala de cirugía en la que le realizarían el procedimiento.

“La orden de la cirugía se la dieron en marzo, me la negaron en Neiva, comencé a comunicarme con la Fiduprevisora, coloqué un desacato de tutela, llamé a Fecode, a todas partes y nadie me solucionaba. Decidí venirme con mi hija a Fiduprevisora y no encontré ninguna solución”, contó la maestra.

Exige a la Fiduprevisora realizar la cirugía que requiere su hija

El crédito que adquirió esta profesora solo le alcanzó para que le llenen la bomba con el medicamento:

“Lo único que me dicen es que ellos no tienen convenio y que ellos tienen que pagar anticipado ese servicio y no lo han hecho. Quedo en espera del cambio de la bomba que es un valor superior, son muchos millones de pesos y eso ni siquiera con un crédito lo puedo pagar”.

Así como Adriana hay muchos maestros que esperan soluciones urgentes.

Ahora lo que yo exijo es que la Fiduprevisora haga el trámite, porque mi hija necesita el cambio de la bomba, yo no puedo ponerla más en riesgo a ella. Es una situación de vida y de corazón.