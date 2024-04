"Era la persona más cercana a mi": Mané Díaz detalló cómo amigo suyo planeó su secuestro

Mane Díaz, papá de ‘Lucho’ Díaz, habló en exclusiva con Noticias RCN en su regreso a Colombia después de varios meses viviendo en Europa luego del secuestro del cual fue víctima y que se adjudicó la guerrilla del ELN con colaboración de Yerdinson Bolívar, quien actuaba como su supuesto amigo.

Durante la audiencia en su contra Yerdinson Bolívar, más conocido como ‘Arenca’, aceptó los cargos de la Fiscalía General de la Nación al haber participado en el secuestro de Luis Manuel Díaz, quien lo consideraba su amigo y quien le permitió acercarse a su día a día por lo que tuvo la posibilidad de conocer sus movimientos y allí colaborar para su secuestro.

Para gran parte del país fue una sorpresa la noticia de que su amigo ‘Arenca’ había participado en el secuestro, pero aún más para Don Luis, quien se refirió a Yerdinson y aseguró que tal vez le permitió entrar mucho en su familia.

Detalles del secuestro de Mane Díaz

“Usted sabe que mi estadía en Barrancas no era fija, yo siempre Barranquilla hacía visitas en otros departamentos porque los proyectos míos son a futuro y son con varios departamentos. Entonces salía y en el momento que salía, (le preguntaba Yerdinson) ‘profe’, cuándo regresa, mire yo estoy aquí. Yo confiado como tengo un trabajador, pues yo le daba algunas informaciones, otras informaciones no las daba”, inició contando el papá de la figura del Liverpool de Inglaterra.

“Pero las últimas dos semanas era más insistente. O sea, me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó mucho a invitarme a que nos bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo mejor, que tal, que mire, que acompáñeme, que yo soy suyo, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”, agregó.

Mane aceptó haberse equivocado en brindarle tanta confianza a alguien que no pertenecía a su familia, pero señaló que le gusta colaborarle a los demás y por esa razón fue que Yerdinson alcanzó a conocer todos sus movimientos y así hacer parte del plan de su secuestro.

“En este momento pienso que sí (se equivocó) porque presumo no debo confiar tanto y tampoco soltar tanto de lo que uno tiene para que la gente no se aproveche de eso. Soy una persona débil, fácil, me gusta siempre colaborarle a los demás y estar ahí en los procesos que necesiten el apoyo. Entonces eso sería una debilidad mía y por ahí posiblemente se agarró para poder hacer lo que hizo”, concluyó.

"Estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, era la persona más cerca de mí", sentenció.

Finalmente, el papá de Luis Díaz aseguró que ya perdonó a Yerdinson por lo ocurrido, pues “es un hombre de Dios” y no le guarda rencor, pero sí deberá pagar por el daño que hizo, el cual hasta hoy todavía tiene atemorizado a Mane en Colombia.