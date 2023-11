Marcela Fernández, colombiana reconocida como mujer influyente por la BBC, hace un llamado por los glaciares

Colombia cuenta con dos áreas principales de glaciares que experimentado una significativa reducción en las últimas décadas, principalmente debido al cambio climático. El retroceso glaciar se atribuye al aumento de las temperaturas y otros fenómenos asociados al cambio climático. Esto tiene implicaciones directas en el suministro de agua, ya que son una fuente importante para diversas comunidades.

Para frenar esta problemática decenas de personas trabajan generando consciencia para la conservación de los glaciares. Una de ellas es Marcela Fernández, quien fue elegida como una de las mujeres más influyentes del 2023 por la BBC de Londres debido a su trabajo por el medioambiente. En A Lo Que Vinimos esta joven paisa explica por qué es importante que los colombianos sean conscientes de conservar las cumbres blancas, origen de la vida.

¿Cómo logró este importante reconocimiento internacional?

Este reconocimiento va para los páramos, glaciares y frailejones de toda Colombia. Es fruto del trabajo de más de cinco años con un movimiento y organización llamada Cumbres Blancas que se encuentra en seis países. Se logró porque habían escuchado un podcast que se había hecho con la BBC hace unos meses, al parecer, el contenido del podcast fue lo suficientemente atractivo para que hoy pueda ser una de las 12 latinoamericanas en la lista de las 100 mujeres más reconocidas en todo el mundo.

¿Cómo es esa labor día a día por la lucha del medio ambiente?

Soy una mujer que ha trabajado mucho, a veces detrás de cámaras porque aparte de tener a Cumbres Blancas soy manager hace dos años para creadores de contendidos ambiental. Acabamos de hacer el Frailejón Fest, el primer festival en honor al frailejón, los glaseares y el páramo. Creo que se ha hecho el suficiente ruido, pero a veces necesitamos que desde afuera se haga un reconocimiento al patrimonio ambiental que tiene Colombia y de alguna manera estos sacudones internacionales son los que nos recuerdan que es un orgullo ser colombiano y que con ellos viene la responsabilidad de cuidar un territorio, el más sagrado que son las Cumbres Blancas al origen de la vida.

¿Cómo están los glaciares de nuestro país? ¿Qué podemos hacer para conservarlos?

Los glaciares están en un estado de agonía, resistiendo un Fenómeno de El Niño fuerte, contundente, arrasador. El mensaje no es apocalíptico, pero sí hay una necesidad urgente de despertar, darnos cuenta que no los vamos a tener para toda la vida y que parte de la función que tienen los glaciares es que son mártires del cambio climático, tenemos todavía nuestras neveras que son reservas de agua potable. Aún estamos a tiempo de hacer algo y por eso existe Cumbres Blancas y un reconocimiento que permite a Colombia despertar, sacudirse. No permitamos que al frente de nuestros ojos haya ecocidios que podemos frenar.