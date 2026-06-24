¿María Claudia Lacouture será la próxima embajadora en Estados Unidos? Esto respondió

Comienza a conocerse información sobre la posible conformación del gabinete de Abelardo De La Espriella tras ganar las elecciones del pasado 21 de junio. Uno de los nombres que toma fuerza es el de María Claudia Lacouture como posible embajadora de Colombia en los Estados Unidos.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana habló en Noticias RCN sobre los rumores que la ubican como una posible encargada de la diplomacia en Washington. Su experiencia previa como ministra de Comercio en el gobierno Santos, la convierte en una de las opciones más fuertes.

¿Qué respondió María Claudia Lacouture sobre una posible embajada en Washington?

Ante los cuestionamientos, Lacouture evitó referirse a eventuales conversaciones o propuestas. Sin embargo, reconoció que para cualquier colombiano sería un honor participar en el fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Durante la entrevista, la dirigente gremial afirmó que por respeto al proceso de elección presidencial y al propio presidente electo no puede pronunciarse sobre rumores o hipótesis relacionadas con cargos dentro del nuevo gobierno.

“Para todo colombiano poder trabajar dentro de un proceso de relación entre dos países es un honor”, señaló, aunque insistió en que no corresponde especular sobre eventuales nombramientos mientras avanza la transición gubernamental.

¿Qué perfil debería tener el próximo embajador de Colombia en Estados Unidos?

Más allá de los rumores sobre su nombre, Lacouture sí expuso cuáles considera que deben ser las características del futuro embajador colombiano en Washington.

Según explicó, uno de los principales retos será fortalecer y escalar la relación bilateral entre ambos países, al tiempo que se recupera una relación bipartidista en Estados Unidos que continúe generando beneficios para Colombia.

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Lacouture sostuvo que la persona elegida deberá estar comprometida con el interés nacional y con la construcción de una relación sólida que permita mantener los beneficios derivados de los vínculos entre ambos países.

En la misma entrevista, Lacouture también se refirió a los desafíos que enfrentará el gobierno de Abelardo De La Espriella frente a Estados Unidos. Entre ellos mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación en seguridad, abordar los temas migratorios y atender la situación relacionada con el análisis que enfrenta Colombia por trabajo forzoso, que podría derivar en un arancel del 12,5 % para las exportaciones nacionales.