Abelardo de la Espriella prepara gabinete con aliados clave en el Congreso tras su triunfo en segunda vuelta

En entrevista con Noticias RCN, la representante electa por el partido Salvación Nacional, Carol Borda, relató cómo el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió los resultados en Barranquilla este domingo y qué sigue tras la victoria en las urnas.

“Muy felices por la victoria y sí, estuvimos en celebración junto con Abelardo hasta bien entrada la mañana”, aseguró la congresista, quien obtuvo la segunda votación más alta en Bogotá.

Denuncias sobre irregularidades y mensaje de unidad

Borda señaló que durante la campaña enfrentaron “el voto fusil, el constreñimiento al elector y la compra de votos”, pero resaltó que pese a esas dificultades, el triunfo fue contundente. Recordó que en regiones como el Cauca hubo mesas con votaciones cercanas al 100%, lo que generó múltiples denuncias.

La representante destacó el discurso de De la Espriella tras conocerse los resultados: “Aquí gobernamos para todos, aquí no hubo vencidos ni vencedores”. Según Borda, el mensaje de respeto a la institucionalidad y garantías para la oposición fue clave para transmitir tranquilidad en un país polarizado.

Relación con el Congreso y conformación del gabinete

Sobre el panorama legislativo, Borda explicó que Salvación Nacional contará con tres representantes en la Cámara y cuatro senadores, además de aliados naturales como el Centro Democrático. “Abelardo va a ser muy sensato, escogió un excelente vicepresidente y elegirá personas para mantener la independencia del legislativo y la rama judicial”, afirmó.

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Aunque aún no se han definido todos los nombres del gabinete, la congresista mencionó a Mauricio Gómez como posible ministro del Interior y reconoció el trabajo de otros líderes cercanos al presidente electo. “Apenas recibió los resultados dijo: listo, vamos a trabajar, siempre optimista y confiado en el país que lo eligió”, concluyó.