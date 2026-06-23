Cuatro mujeres suenan como posibles funcionarias del gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son?

Empiezan a sonar los nombres dentro del sonajero ministerial del próximo gobierno que será encabezado por Abelardo de la Espriella, tras los resultados obtenidos en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

Rodrigo Lara para el Ministerio del Interior, Indalecio Dangond como posible minagricultura, Germán Calderón para el Dapre y algunos otros nombres como el de Mauricio Gómez Amín, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera y Nicolás García también aparecen en el rompecabezas.

Recientemente, se conoció que De la Espriella estaría considerando a cuatro mujeres como cabezas de importantes entidades.

Las mujeres que llegaría al nuevo gabinete presidencial

Por ejemplo, a la Embajada de Colombia en Washington podría llegar María Claudia Lacouture, exministra de Comercio del gobierno Santos y actual presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Además, como gerente de Ecopetrol podría ser nombrada la actual presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, quien también fue ministra de Minas y Energía del gobierno Duque, y estaría al frente de los proyectos de exploración petrolera y fracking propuestos por De la Espriella.

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Otro de los nombres que suena en la baraja es el de Carolina Restrepo Cañavera, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial y llegaría a encabezar el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, podría llegar a la Dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Ya son oficiales los resultados de las elecciones?

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, De la Espriella se impuso sobre Cepeda por apenas 250.000 votos, lo que representa una diferencia de menos del 1% entre ambos candidatos.

De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, un 49.66 % de la participación total; mientras que Iván Cepeda se llevó 12.708.712 votos (48.70 %), dejando la última palabra al escrutinio del Consejo Nacional Electoral sobre la oficialidad de los resultados.

Se espera que sea el CNE quien declare oficialmente al nuevo presidente electo tras los escrutinios nacionales, el cual se convertirá en el mandatario número 43 del país y llegará a suceder a Gustavo Petro tras su salida el próximo 7 de agosto.