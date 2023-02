“Ha sido un proceso tan bonito”: Mariana Mesa, tras confirmar tener cáncer de seno

Mariana Mesa, extenista muy querida por todos los colombianos, ganadora de torneos internacionales y exparticipante de MasterChef, ahora enfrenta su competencia más complicada y es la de superar el cáncer de seno, enfermedad que confirmó que padecía hace algunas semanas.

Hace unos días Mariana, a través de sus redes sociales, reveló que tiene cáncer de seno y hoy estuvo charlando en Noticias RCN con Johana Amaya.

¿Cómo descubriste que tienes esta enfermedad?

“hoy en día le agradezco a ‘esa bolita’ que se dejó ver. a finales de octubre sentí una bolita en el seno derecho. en la mamografía no salió nada y los especialistas me dijeron que querían seguir revisando. para el 17 de enero me entregaron los resultados y efectivamente me dijeron que tenía cáncer y quedé en shock. lo primero que pensé es qué le iba a decir a mi hijo”, fueron las palabras de la extenista.

¿Cómo le cuentas a tu hijo que tienes cáncer?

“Lo que le dijimos fue que yo iba a enfrentar un tratamiento. un proceso de sanación físico y emocional. tú haces parte de ese proceso y vamos a caminar de la mano. Cuando me corté el pelo la semana pasada él me dijo que me iba a ver muy bonita y que me iba a ver igual a él”, relató emocionada la exdeportista.

¿Cómo avanza el proceso? ¿Ya recibiste tu primera quimio?

“El jueves fue mi primera quimio, bendije los medicamentos, bendije a la doctora. Cada persona que va apareciendo en el proceso me estoy entregando y confiando porque si no confío, no confío en que lo que me van a hacer me va a sanar”, dijo.

¿Cómo has logrado tener esa paz en un momento tan difícil?

“Yo puedo tomar dos elecciones: o hacerme la víctima o asumirlo como una maestra para mí misma en este proceso. Yo elegí ser la segunda. No quiero que me miren con lástima. Ha sido tan bonito que yo lloro mucho ahora, pero de agradecimiento, en ningún momento he sentido rabia, por el contrario un amor infinito”, concluyó.