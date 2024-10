Boyacá se encuentra sumido en una crisis agraria a raíz de un paro campesino que ya se extiende por cinco días, causando un desabastecimiento alarmante en el sector lácteo.

Este es el segundo paro en menos de dos meses, y las movilizaciones han resultado en la pérdida de 650 mil litros de leche, un golpe devastador para los productores.

A pesar de que se han habilitado corredores humanitarios para facilitar el paso de vehículos, la situación sigue siendo crítica y plantea serias preocupaciones para la salud económica de los lecheros.

Más de 600 mil litros de leche se han perdido durante el paro campesino en Boyacá

En medio de un ambiente de tensión y protesta, los productores de leche en Boyacá enfrentan un momento desesperante. Durante los cinco días de paro, han perdido un total de 650 mil litros de leche, una cifra que resalta la magnitud de la crisis que atraviesan.

Para aliviar la congestión de vehículos en las carreteras, se han implementado corredores humanitarios, permitiendo el paso de vehículos durante media hora en cada carril, pero aun así, no ha sido suficiente para evitar el desabastecimiento generalizado.

Carlos Álvarez, un lechero local, comentó: “Hay muchos lecheros que no los han dejado pasar, y la leche está muy barata. Así, el precio que nos pagan no es justo y no cubre nuestros costos.”

Mientras tanto, Carlos Cifuentes, otro lechero afectado, agregó: “No podemos estar en contra de las movilizaciones, porque las reclamaciones que se están haciendo son justas. Este gremio ha estado sufriendo por mucho tiempo, y ahora enfrentamos esta nueva crisis.”

Cifuentes también resaltó la desesperación que sienten los productores, diciendo: “Entiendo el sentimiento de los trabajadores, pero si mi patrón me dice que la leche no da más, entonces, ¿qué hacemos? Esto es insostenible.”

En este sentido, la imposibilidad de vender su producto y la incertidumbre sobre el futuro han generado un clima de desánimo entre quienes dependen de su producción para subsistir.

Corredores humanitarios han permitido el abastecimiento durante el paro

A pesar de la crisis en el sector lácteo, la plaza de mercado de Tunja se mantiene relativamente abastecida. Los corredores humanitarios han permitido la llegada de algunos alimentos y combustibles a la región, aunque en menor proporción.

Sin embargo, la situación en las fincas y el impacto económico en el campo son alarmantes.

Ahora, mientras el paro continúa, se espera que las autoridades y los representantes del sector agrario busquen soluciones que permitan restablecer el diálogo y encontrar una salida a esta crisis, que no solo afecta a los lecheros, sino a toda la economía regional.