Gobernador de Meta denuncia falta de material electoral en zonas con presencia de disidencias

A dos días de los comicios regionales hay zonas del país en donde no se ha podido llegar con el material electoral. Estos puestos de votación están ubicados en los departamentos de Cauca, La Guajira, Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño, Guaviare y Meta. Precisamente en esta última región el gobernador ha denunciado que no hay garantías para el escrutinio y el traslado de los pliegos.

“Los kits electorales ya están llegando a cada uno de los puestos de votación. Lo que estamos haciendo en este momento es terminar de definir el tema de los pliegos electorales, que son los resultados del escrutinio de las mesas o de los puestos de votación”, explicó Diana Jiménez, delegada de la Registraduría.

En Noticias RCN conversamos del tema con el gobernador del meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Noticias RCN: ¿cuál es la situación en el departamento en torno a los pliegos electorales?

Juan Guillermo Zuluaga: es una preocupación porque a unas veredas lejanas del Meta históricamente el material se lleva vía aérea por las distancias y la presencia de las disidencias. Pero esta vez la fuerza pública nos ha dicho que no puede llevar el material porque no tienen combustible, aeronaves y demás. Lo grave es que si lo hacemos por tierra, que es lejos y riesgoso, nos dicen que no pueden hacer acompañamiento. Hay un riesgo, son ocho municipios y 31 veredas en donde el material quedaría expuesto a donde reinan las disidencias, eso equivale a poner al ratón a cuidar al queso.

¿A qué se refiere con poner al ratón a cuidar el queso?

Juan Guillermo Zuluaga: Las disidencias quieren incidir en el proceso electoral. Ellos han estado diciendo por qué candidatos votar. Si ellos quieren hacer eso y además el material electoral va a quedar en sus manos, hay enorme riesgo.

El presidente dice que las alertas de distintos sectores son burbujas para generar votos. ¿Qué dice usted?

Juan Guillermo Zuluaga: Lo que dice el presidente es una burla porque no hay una sola advertencia que hayamos hecho, que no haya resultado cierta. Hace meses dijimos lo que están haciendo las disidencias, y todo lo que denunciamos se ha regado como un cáncer en todo el país. No podemos seguir debilitando las instituciones y la fuerza pública.

¿Cuáles son esos ocho municipios que presentan falta de garantías en el escrutinio?

Juan Guillermo Zuluaga: ni siquiera hemos logrado conseguir aeronaves particulares. El registrador me dijo que la entidad pagaría el transporte de ese material, pero nadie quiere llevar material a estas zonas porque los riesgos no se los permite el seguro. Allá mandan las disidencias. Aspiramos a que hoy podamos resolver esto, pero además se garantice que regrese y no sea manipulado por quienes están en la zona.

¿Las elecciones están transcurriendo como en otras oportunidades, como dice el presidente?

Juan Guillermo Zuluaga: Lo que queremos es que así sea. Pero lo responsable es advertir cuando tenemos riesgo. Las disidencias han reunido a la comunidad, han prohibido el ingreso de candidatos, eso no es una burbuja, es una realidad. El deber que tenemos es garantizar la seguridad sin pedirle permiso a la guerrilla.